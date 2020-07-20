布少明：內地買家續購港豪宅

美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處數據，回顧今年首季一、二手住宅個人買家登記，按已知買家姓名作分析，以宗數計算，當中內地買家佔個人買家於香港樓市住宅註冊量比率，較去年第四季下跌約2.1個百分點至約7.4%，屬7季新低。無可否認，在種種入境防疫措施影響下，內地買家購入港樓的比率下跌。但現時內地客仍對入市新盤情有獨鍾，尤其是對豪宅新盤更是趨之若鶩。另外，目前全城焦點盡在疫情惡化，以及中美關係再起波瀾之上，惟其實股市表現仍尚算「堅挺」，內地股市在股民響應「健康牛」國策入市下，滬、深兩市交投大增。似乎中美角力無礙整體投資氣氛。中國經濟更擺脫疫情困擾，在全球主要經濟體中率先復蘇，在首季收縮6.8%後，第二季扭轉跌勢並出現3.2%的增長，遠較市場預期理想。

個人期望，背靠中國的香港經濟，亦有望跟隨內地經濟復蘇步伐，失業率逐步見頂回落，受疫情重擊的各行各業，如零售、飲食、旅遊、酒店等，在下半年疫情逐漸遠去下重現生機，逐漸走出「黑暗時期」。筆者相信，雖然疫情反覆及限聚令恢復，但樓市在過去半年展現極強抗跌力，二手將持續企穩，預計本月錄約3500宗；至於一手，估計7月錄1300至1400宗右，與6月份相若。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]