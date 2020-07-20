廖偉強：香港真的這樣差嗎？

上世紀80年代的時候，中英談判達成協議，在九1997年7月1日將香港的主權交回給中國，當年有很多香港人擔心私有產權及自由未必受到保障，為了下一代決定移民他鄉，寧願在外國做二等公民也不想留低。當然，作了這些決定的香港人，在外國生活及工作了一段時間之後，最終大部分都選擇回流香港，原因很簡單，良禽擇木而棲。

香港真的這樣差嗎？香港從來都是自由出入的地方，現今居住在香港的香港人，相信持有外國護照的數量超過100萬，最近《港區國安法》通過，很多傳媒報道查詢移民外國的數量大幅增加，真的這麼多的香港人想離開嗎？

待疫情消退 港樓市重拾升軌

筆者從事地產代理的工作，掌握房地產的買賣數據，知道市場需求殷切，業主的盤源是相當重要。記得上世紀80年代移民潮的時候，湧現大量盤源割價求售，樓價急劇下滑，當年樓價指數在兩三年間，下跌超過三成。反觀今天的樓價，經過去年反修例社會運動、年初起新型冠狀病毒，及最近大量查詢移民潮，樓價並沒有下跌，每新盤推出，基本都能消耗得八八九九。全世界都受今次新型冠狀病毒疫情影響，經濟復元絕對需要時間，但是筆者相信只要疫情漸漸消退，中港及外國能夠開始通關，一切經濟活動都會重拾升軌，房地產仍是香港重要支柱，中國人對磚頭仍然情有獨鍾！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]