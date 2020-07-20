經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：港樓強過港股

【明報專訊】今年上半年成為過去，投資市場風大浪大，但實物資產跑出，黃金及本港住宅物業，尚有進帳，遠遠跑贏港股。

今年上半年新型肺炎疫症大舉襲擊地球，投資市場大幅波動，大多數股市紛紛倒下，反而屬於實物資產的黃金及本港住屋，續有進帳。

半年間全球股市波動得如坐過山車，港股恒生指數下跌13%。強勢藍籌股尚能逆市而升，表現最好3隻藍籌股升幅逾30%，弱勢藍籌股卻傷上加傷，表現最差的3隻藍籌股勁跌40%以上，證明揀股難！

股市大上大落，美國股市三大指數成績相差甚大。道指及標指分別下跌9%及4%，以科技股為主的納指竟能大跌後逆市有12%升幅，後來再創歷史新高，蔚為奇觀。科技股走勢悅目，始料不及的是輸給實物資產無息率回報的黃金，金價半年內大漲17%。金價每安士曾經爆上1800美元，距離1900美元的歷史頂峰不遠，在動盪市况中跑出。

同是實物的美國二十大城市樓價，在4月份時仍有接近4%的升幅，未受疫情太大影響。香港住屋當然不能在新型肺炎疫情之下倖免，以中原城市領先指數在6月下旬仍有0.8%升幅，反映實物資產有一定支持。

世界各國在疫症衝擊之下，紛紛以減息及量化寬鬆迎戰。由於這兩招在2008年環球金融海嘯之時實施過，會產生現金貶值副作用，領教過量寬的挑戰，投資者經已懂得購買實物資產抵禦。所以，在3月份疫情風聲鶴唳之際，本港樓市交投依然穩定，買賣相當有秩序，恐慌拋售個案不多。無息收的金價勁升，有租金回報率的物業後市應不會失禮。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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