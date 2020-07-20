湯文亮：字乃文章衣冠

老友問點解在社運以及疫情下，香港樓市仍然唔跌，不但最新中原指數升了1％，與最高峰時只差幾個百分點，而政府租樓更加離譜，產業署山頂洋房招租，竟然比舊租升了24％，究竟是什麼原因？其實，有一個大家經常掛在口邊，但現在又忽視的原因，就是香港法制完善，令到不少本港人以及內地人夠膽在香港買樓，亦有不少外國人來香港工作及居住，所以，即使在疫情下，樓價與租金都有上升趨勢，換句話說，香港就是一篇文章，法制就是手字，字體靚，大家都有興趣睇文章內容，夠膽投資香港，字乃文章衣冠是沒錯的。

部分法官判案不夠中立

不過話分兩頭，今日香港的法制似乎有不穩的現象，我並不是說中央政府干預香港法律，或者會有人與我的見解不同。我的意思是有法官在判案時不夠中立，對於有一些犯法的人判罰太輕，當然，是否中立，判罰輕重是見仁見智，但問題是當那些案件發還重判，大多數都會判得重很多，甚至有法官對自己裁決不滿意而自我要求重判。在一個唔識得法律的人來看，究竟香港法律出了什麼問題，同一件案點解有咁大差異的判罰，而被要求重判的法官並沒有提出抗議，法律女神的天秤究竟去了哪裏。如果這些事不遏止，久而久之，大家都會對香港的法律失去信心，香港經濟自然會下沉，手字唔靚，文章幾好都冇用。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]