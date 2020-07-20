曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑

中芯國際跌得重，完全是因為之前升的急，而之前的急升，不是因為中芯國際在業務上有什麼好消息公布，而是因為中芯國際要到內地科創板上市，就因為要上科創板，中芯國際股價在一個月內上升不止1倍。中芯上科創板並不會為中芯帶來額外的利潤，因此肯定是炒作，任何炒作也一定會帶來巨大的調整。結果，市場就選擇在7月16日中芯正式內地科創板上市的那一天趁好消息拋售。由於股價在一個月內上升1倍，因此，就算7月16日那天中芯股價急跌25%，那些在半個月前買股的人依然有不錯的利潤，也就輕易地決定止賺，鎖定利潤，造成股價單日大跌25%，而且在第二天，也只能出現輕微的反彈，遠差過ATMX。

ATMX穩步向上 仍是新經濟股首選

美國政府正在加緊對付華為和中興（0763）。因此，許多人都認為中芯會因此而得益，是的，中芯的確會得益，美國對華為及中興的所謂制裁打擊已經持續多時，但是，真正執行不賣芯片給華為及中興的命令卻不斷地展延，相信是美國也不想因此而失去大筆生意。而且，相信華為與中興在過去也會因此而大量地買入美國的芯片，收在倉庫慢慢用；畢竟，美國的芯片是比中芯的強，華為與中興會優先選擇美國的供應，只有在無可選擇的情况之下才會轉買中國國產芯片。中芯在技術上還得加強，才能真正與美國和台灣同行競爭。

我們可以看好新經濟股，但是，任何股票一旦股價出現直升機式的飛升，都得小心。升得高則跌得重是不變的道理，因此，一步一步慢慢向上升的ATMX依然是新經濟股的首選。

舊經濟股中，也有值得留意的，今天要談的是中國聯塑（2128），我持有這隻股已經一段時間，期間只有增持，沒有減持，從開始持有至今股價上升不止1倍，但是，PE值依然很低，僅12倍，這說明業績利潤能隨股價的上升而上升，平行的上升使到PE值長期保持在低水平。

今年3月，新冠肺炎爆發第二波，聯塑股價曾經大幅調整三分之一，的確不小，相信也因此淘汰了一批短炒跟進的股民。也因此，股價調整在不足一個月內完成，然後逐步慢慢的回升，近日經已再創歷史新高。憑什麼再創新高？我沒有內幕消息，聯塑近日也沒有發布什麼好消息，無論如何，聯塑作為工業股，其生產量是廠內許多對眼睛可以看到。還有，近期長江水災也許帶來炒重建的概念。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]