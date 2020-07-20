經濟
王弼 投資王道

投資策略

王弼：增持黃金與公用股

【明報專訊】美國標普500指數上周升39點，升幅只有1.2%，再一次挑戰6月8日的高位3233點。上一次標指在3233點受阻，未能進一步上升，高位徘徊兩日，終於在6月10日開始大調整，跌到6月15日的2965點才找到支持，其後一個月，標指就在2965至3230點的9%區間波動，如果今次3233點不能攻破，有可能出現雙頂的情况。

值得留意的一點，是標指雖然上破本欄多次強調的3000至3150點區間，但由3150點上衝到3220點的過程中，成交轉弱，而且個別指標性科技股竟然出現弱勢。亞馬遜（AMZN）由上周一歷史高位3344美元跌到周五2961元收市，下跌幅度逾11%，Netflix（NFLX）業績不理想，由周初高位575元跌到周五收492元，跌幅逾14%，特斯拉（TSLA）周一高見1794元，但出現單日轉向，上周五收1500元，高位調整16%，在指數上升的情况下，多隻指標性科技股同時大調整，並不尋常。同時，上周四上海A股亦大跌4.5%，全球股市有炒過龍的味道。

標指上衝 指標科技股轉弱不尋常

其實目前股市能夠高企，說到底，都是市場對經濟V形反彈有很高的期望和聯儲局不斷印鈔支持，有趣的發展，是自6月8日以來，聯儲局的資產負債表其實是在收縮，解釋了為何股市未能破位，不過資產負債表在數日前又稍稍膨脹，這對股市當然是正面，不過，實體經濟的V形反彈，真的不要抱太大期望。香港、澳洲維多利亞省出現第二波疫情，政府即大為緊張，本來漸漸開放的經濟出現U turn，維省甚至出現類似武漢式封城。至於重災區美國，確診數字仍然飈升，死亡個案亦有上升，不過升幅不及確診個案。作為政府，在政治正確的原則底下，不可能說死亡數字沒有大增，就懶理新增確診個案，縱使許多確診個案，年輕人的症狀就跟普通傷風感冒一樣。

目前多國政府，已經採取殺雞用牛刀的方式處理疫情，經濟緩慢重啟幾乎已成定局。另一邊廂，英美都傳出新增個案多報的情况，佛羅里達州就有實驗室出現100%樣本測試呈陽性的蝦碌個案，經再次檢驗，原來陽性個案只有10%，即該批樣本把確診人數高估了9倍，英國有關當局亦承認一些死亡個案，死因可能是心臟病，但同時是冠狀病毒的懷疑個案，並沒有確診，都一律歸類為冠狀病毒導致的死亡個案。一些國家可能有理由虛報疫情以壓低冠狀病毒確診或死亡數字，但英美有關當局竟然是大量高估個案，王弼說過，多國面對今次疫情，似在玩政治多過救災，政客因內鬥或貪圖疫情帶來個人的好處，漠視國家福祉，相信是今次經濟久久未能復蘇的原因。

經濟V形反彈渺茫 央行續印鈔托市

既然V形反彈機會渺茫，央行只會繼續印鈔托市，但科技股估值實在離譜，雖然近期有回軟迹象，相對高息的防守型股份如公用股仍處於歷史性比例，就算是強勢如黃金，某些科技股相對黃金的升幅仍是驚人。未來半年，我計劃把多些資金放進黃金ETF GLD，和不太受疫情影響的公用股。目前債券的息低無可低，大型退休基金不可能把錢都投到處於歷史估值的科技股或國債，公用股估值吸引，始終會吸引到部分資金垂青，有耐性者可以參考上述部署。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

上 / 下一篇新聞

國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
證監：國安法下券商報告可續發表意見
證監：國安法下券商報告可續發表意見
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
富達簡立恒 上期測中港股調整
富達簡立恒 上期測中港股調整
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
Chatbot生成器助企業自製專用客服
Chatbot生成器助企業自製專用客服
研發粵語Voicebot搶先機
研發粵語Voicebot搶先機
張兆聰：投機買入影視股
張兆聰：投機買入影視股
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
張兆聰：手機設備股可分段吸納
張兆聰：手機設備股可分段吸納
蔡金強：港樓．講樓
蔡金強：港樓．講樓
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
劉宇亮：人幣走強 利好港股
劉宇亮：人幣走強 利好港股
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振球：中國好 香港也會好
陸振球：中國好 香港也會好
林少陽：中國市場利率走低利股市
林少陽：中國市場利率走低利股市
技術取勝：港交所20天線有支持
技術取勝：港交所20天線有支持
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
李順威：增長股表現仍優於價值股
李順威：增長股表現仍優於價值股
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
周顯：跌得雖急 熊巿未現
周顯：跌得雖急 熊巿未現
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
湯文亮：字乃文章衣冠
湯文亮：字乃文章衣冠
陳永傑：港樓強過港股
陳永傑：港樓強過港股
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
布少明：內地買家續購港豪宅
布少明：內地買家續購港豪宅
李志成：樓市「抗疫」三大因素
李志成：樓市「抗疫」三大因素
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
半山捌號迷你戶 西半山罕見
半山捌號迷你戶 西半山罕見
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
疫市買新經濟ETF增值財富
疫市買新經濟ETF增值財富