王弼：增持黃金與公用股

值得留意的一點，是標指雖然上破本欄多次強調的3000至3150點區間，但由3150點上衝到3220點的過程中，成交轉弱，而且個別指標性科技股竟然出現弱勢。亞馬遜（AMZN）由上周一歷史高位3344美元跌到周五2961元收市，下跌幅度逾11%，Netflix（NFLX）業績不理想，由周初高位575元跌到周五收492元，跌幅逾14%，特斯拉（TSLA）周一高見1794元，但出現單日轉向，上周五收1500元，高位調整16%，在指數上升的情况下，多隻指標性科技股同時大調整，並不尋常。同時，上周四上海A股亦大跌4.5%，全球股市有炒過龍的味道。

標指上衝 指標科技股轉弱不尋常

其實目前股市能夠高企，說到底，都是市場對經濟V形反彈有很高的期望和聯儲局不斷印鈔支持，有趣的發展，是自6月8日以來，聯儲局的資產負債表其實是在收縮，解釋了為何股市未能破位，不過資產負債表在數日前又稍稍膨脹，這對股市當然是正面，不過，實體經濟的V形反彈，真的不要抱太大期望。香港、澳洲維多利亞省出現第二波疫情，政府即大為緊張，本來漸漸開放的經濟出現U turn，維省甚至出現類似武漢式封城。至於重災區美國，確診數字仍然飈升，死亡個案亦有上升，不過升幅不及確診個案。作為政府，在政治正確的原則底下，不可能說死亡數字沒有大增，就懶理新增確診個案，縱使許多確診個案，年輕人的症狀就跟普通傷風感冒一樣。

目前多國政府，已經採取殺雞用牛刀的方式處理疫情，經濟緩慢重啟幾乎已成定局。另一邊廂，英美都傳出新增個案多報的情况，佛羅里達州就有實驗室出現100%樣本測試呈陽性的蝦碌個案，經再次檢驗，原來陽性個案只有10%，即該批樣本把確診人數高估了9倍，英國有關當局亦承認一些死亡個案，死因可能是心臟病，但同時是冠狀病毒的懷疑個案，並沒有確診，都一律歸類為冠狀病毒導致的死亡個案。一些國家可能有理由虛報疫情以壓低冠狀病毒確診或死亡數字，但英美有關當局竟然是大量高估個案，王弼說過，多國面對今次疫情，似在玩政治多過救災，政客因內鬥或貪圖疫情帶來個人的好處，漠視國家福祉，相信是今次經濟久久未能復蘇的原因。

經濟V形反彈渺茫 央行續印鈔托市

既然V形反彈機會渺茫，央行只會繼續印鈔托市，但科技股估值實在離譜，雖然近期有回軟迹象，相對高息的防守型股份如公用股仍處於歷史性比例，就算是強勢如黃金，某些科技股相對黃金的升幅仍是驚人。未來半年，我計劃把多些資金放進黃金ETF GLD，和不太受疫情影響的公用股。目前債券的息低無可低，大型退休基金不可能把錢都投到處於歷史估值的科技股或國債，公用股估值吸引，始終會吸引到部分資金垂青，有耐性者可以參考上述部署。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]