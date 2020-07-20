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何濼生 濼觀天下

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何濼生：民主實質可視為「顧客至上」

【明報專訊】這些年來很多香港人對民主非常執著，不少甚至不惜作出巨大犧牲，也要爭取他們心目中的民主。他們認為香港種種深層次矛盾，都是源於沒有真普選。

作為經濟學者，我認為對民主的看法不妨採取經濟學「consumer's sovereignty 」（顧客至上） 的概念。按顧客至上的概念，生產者生產什麼，全看市場有沒有需求即顧客的需要。生產者不能妄作主張，獨裁地硬要消費者買他主觀認為好的產品。一個政府如果能積極回應國民最關心的訴求為他們解決種種問題，它就堪稱以民為主。

今天政改也算是港人最關心的訴求，特區政府和中央政府卻未有積極回應，那麼算不算獨裁呢？

我認為民主制度應視為手段（means）而不是目的（ends）。跳過《基本法》要求的提名委員會一人一票選領袖，為何就會更有效選到更賢能的領袖呢？而且遵守合約精神，依法辦事也是應有之義。

美36%國民覺得美國不夠民主

今年6月，德國Dalia Research公布了最新的「2020民主認知指數」（2020 Democracy Perception Index），令人驚訝的是很多被視作民主的國家，在自己國民的心中竟然並不民主。全球53個國家當中，所謂民主國家的國民有四成認為他們的國家並不民主；全球43%的人口認為他們的政府只是為一小撮既得利益者服務。

更令人感到意外的是，報告指美國有36%的國民覺得美國不夠民主；而中國只有10%國民覺得中國不夠民主。

去年Johns Hopkins大學和其他伙伴機構發表首個Global Health Security Index（全球健康安全指數排名），美國得分83.5居全球首位；中國得分48.2 排行51。但結果是面對新冠肺炎美國疫情最嚴重且呈失控狀態；中國雖然早期疫情嚴峻，在短期內已有效控制，本年第二季經濟增長達3.2%（跟去年同期比），是全球第一個復蘇的經濟體。

其他國家如澳洲，本來疫情控制不錯，又打算跟其他疫情控制不錯的國家互相開關，締結旅遊泡泡（travel bubble）。奈何疫情交覆無法如願，但中國大陸與澳門已正式落實旅遊泡泡。

不重視國民生命 如何是真民主？

民主的實質絕對不能徒具形式，而是要看政府是不是做實事。今天很多人會談Key Performance Indicator （KPI） 。我認為評價國家是否真民主，要看它是否在扶貧、醫療、房屋、交通、社會保障、環境衛生、環境保護、教育等一系列指標看。如果一個國家不重視國民的生命，空談人權，國民又怎會認同國家是真民主？

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

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