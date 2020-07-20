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何國良 基金看世界

投資策略

何國良：買在謠言起 賣在事實出

【明報專訊】股市經過了一輪的振奮，在剛過去的一周，市場的勇態終於有所收斂。再次，從指數的波幅並沒能看見太多市場方向，但個別股票的變化卻不算小。例如，當天A股科創板上市的半導體公司，在港股H股就有了單天25%上下波幅。也難怪投資團隊輕嘆一句：「Buy on rumour. Sell on fact似乎真的是一條金科玉律！」當事實呈現於大家眼前時，短期已經沒有什麼想像空間，炒賣的投資者自然沒必要再持有相關股票。天量沽盤出現，一時間難免出現一點混亂和恐慌，股價亦顯得特別波動。畢竟筆者在本欄常強調，因為升勢可以來得快，去亦快，風險管理確實能為大家平滑市場波動的衝擊。不過，另外有一點大家可以多留意的是，自7月初以來，這次的行情由A股帶動。在調整前，A股的上升主要由權重成分股貢獻，是有新錢進場造成的效果，不過在這麽短短的時間做出這種升幅，自然吸引了當局的注視。有分析師指出，市要走得遠必先要走得穩。

因此，在市場悄悄有走得過快過熱之際，當局已通過不同手段，如高調打擊場外配資平台，國有股東選擇性減持股份，媒體批評炒味甚濃的某類股份等，去給予市場有效的信號，以闡明市場過熱的可能。筆者預期這種模式將會在未來的光景中不時出現，以防止像2015年暴升暴跌的情形再現。

內地高調打擊 防再現暴升暴跌

歸根究柢，市場的長線走勢取決於當地市場的基本面。跟投資團隊同仁討論，到底疫後中國經濟恢復如何，是一個焦點。因為除了有利了解中國相關股票投資之外，更會是將來研究其他地區疫後恢復的一個好参考。最新公布的第二季經濟數據，GDP按年增長由第一季的-6.8%回升至+3.2%，高於市場預期的2.4%。在當中，工業相關數據表現較為突出，其中以汽車製造業增加值同比增長最為顯著，達到13.4%。而且，其他不同領域的製造業增加值同比增長都較5月份增長加快，反映經濟在相關領域中看見疫後持續的恢復。另外，在固定投資增長方面，看到房地產開發投資和房屋新開工面積在6月份都比5月份有所增速，反映在疫後，房地產銷售逐步回復正軌，發展商抱有更強的信心，去落實原先的年度計劃，令整體經濟活動恢復有更廣的一個基礎。不過，在整體零售銷售額增長方面，雖然6月份比5月份恢復有所改善，但總額年度增長仍然是-1.8%，較市場預期的+0.5%為低，反映整體零售銷售市道仍未完全恢復，不過在「6.18」促銷帶動，網上的零售銷售錄得18.6%的增長。這些宏觀數據情况跟上市公司第二季業績預告所呈現的格局相似。筆者對此有兩個體會，首先，在疫後低位回升的趨勢上，中國經濟恢復的軌道平穩，沒有太多疫情再現的干擾，按這樣的趨勢預估，中國全年整體經濟可以重獲正增長，在眾多大型經濟區域中突出，有利全球配置資金持續往這邊流向。另外，在恢復的過程中，不同行業的恢復情况大大不同，能把握當中的差異和市場的愛好，其相關股份可以出現的股價差距，將有利大家可以從中獲利。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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