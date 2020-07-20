周顯：跌得雖急 熊巿未現

如果看圖表走勢，中芯大成交倒跌，如果看中央結算紀錄，它的參與者略為增加，都是有點不利的信號。可是，如果單看價格，這些股票累積升幅不小，現在只是正常調整，就是再跌一兩成，也不是什麼大不了的事，並沒有影響到大尺度的升勢。

近年港股一直炒波幅

從大市看，24000點至26000點的波幅，也是正常的走勢。這幾年來，港股一直在炒波幅，既打不上去，也跌不落去。

所以，單單看至執筆為文的這一秒，股市的大跌勢/熊市尚未出現，除非繼續跌下去，又是另當別論。

那天看新聞，看到警察canteen照常開放，跟着看到「特定處所」可獲豁免，包括了醫院、護理宿舍、治療中心、寄宿學校、由政府控制或管理的處所等等。於是靈機一觸，心想，養和醫院的canteen晚飯開不開呢？要知道，這canteen是有名好吃的，我在幾歲時，已不時去吃它的煲仔飯了。

結果，答案是：六時後，只設外賣，沒有堂食；八時半後，收工；如果要24小時有得吃，可以，住院病人就有此「優待」。

[周顯 投資二三事]