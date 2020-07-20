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盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面

【明報專訊】上星期終於有時間辦理續領BNO護照手續，續領BNO主要是方便我將來逗留在檳城歎世界，因為拿特區護照入境馬來西亞，每次只可以逗留一個月，但拿BNO入境的話，便可每次逗留三個月。對於我來說，3個月十分足夠了，到期的話可能去新加坡或者泰國一轉，甚至回港一趟後再入境。最近續領BNO人數急增，因為英國政府放寬港人入境，因此很多港人都有意移居英國，尤其是有子女的父母。

說到英國，除了疫情之外，現在英國所面對的政經問題可不少，政治上有脫歐和蘇格蘭醞釀獨立的問題，經濟上又遇上300年來最大的衰退。禍不單行，上星期四又多一單極具震撼性的新聞，就是英國威爾斯議會首次討論獨立動議。報道指威爾斯議會史上首次討論獨立動議，獨立動議由主張威爾斯獨立的威爾斯黨所提出，要求威爾斯議會下屆立法舉行有約束力的獨立公投。當地民意調查顯示，認為威爾斯政府的抗疫手法比英國政府好得多，因此威爾斯人對英國政府漸趨不滿，令到獨立的呼聲與日俱增。

當地最新民調顯示，支持獨立的威爾斯民意創新高達25%，比起年初時增加4個百分點，但相對於蘇格蘭民眾要求獨立的54%仍然較低。以此趨勢判斷，明年要求威爾斯獨立的民眾估計將會上破30%。當中主要原因是英國經濟不景氣，以及脫歐問題令威爾斯人萌生走回獨立之路。

威爾斯和蘇格蘭一樣，原本是一個獨立王國。在1282年，威爾斯被當時的英格蘭國王愛德華一世征服及吞併至今，成為大英帝國的一部分。但合併738年後，因大英帝國國力已日落黃昏，因此繼蘇格蘭和北愛爾蘭之後，威爾斯終於也想和英國說分手。但當然，輪到問題的嚴重性，一定不及蘇格蘭的獨立運動，因當地民意已經超過一半要求脫離英國獨立，故一旦舉行具法律效力的獨立公投的話，後果將不堪設想。

蘇格蘭獨立民意續漲 或再辦公投

有樂觀人士認為，約翰遜不會讓蘇格蘭舉行獨立公投。但要留意，情况就如當年卡梅倫一樣，他最終在民意壓力下讓蘇格蘭舉行獨立公投。所以，作為西方民主國家，民意大於一切，因此我絕對不會掉以輕心認為蘇格蘭一定不能舉辦第二次脫英獨立公投。

上星期一的蘇格蘭《每日記事報》報道指出，在新冠病毒疫情衝擊下，蘇格蘭民眾要求脫離英國獨立的呼聲有增無減。當地有議員甚至不滿蘇格蘭民族黨領導人施雅晴，要求盡快成立新的政黨進一步推動實現獨立公投。估計明年英國正式脫歐之後，估計蘇格蘭要求獨立的民意可能接近60%至70%，到時英國政府難以對抗龐大的民意壓力，而有機會讓蘇格蘭再次舉行獨立公投。

在蘇格蘭方面，當地仍然堅持能夠在2021年5月蘇格蘭議會選舉前舉行脫英公投。根據英國《每日快報》上星期一所報道，主張脫英獨立的蘇格蘭民族黨目前仍然是佔有絕對優勢，有望在明年大選中取得破紀錄的議席。故英國目前千瘡百孔的問題下，我更加不會改變對英鎊長期悲觀的看法。當然，不排除短線因美股強令美元弱，而導致英鎊水鬼升城隍，亦因如此，或造就投資者可以趁高有靚價沽英鎊。

長線看淡 宜趁高沽英鎊

現在中英因香港及華為問題鬧得面紅耳熱，關係急轉直下，估計中方會向英方作出一連串經濟上的反制及報復措施，令英國經濟會進一步受到打擊。有聲音指出，未來有大量港人移居英國會帶動當地經濟及樓價，相信也是言之尚早，因為相關政策的細則尚未公布，就算是所謂利好，相信也是短期的刺激。長遠來說，英國的四分五裂才是致命傷。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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