摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521

距離公布最新季度業績尚餘1個月左右時間，有券商近日便上調了阿里巴巴ADR目標價，預期阿里受惠內地電商消費穩健復蘇，其核心電商收入或有機會好過市場預期，加上阿里上季在新業務投資方面未有過分進取，或對毛利率有支持作用。不過投資者仍需觀察阿里與拼多多及微信小程序等競爭，會否帶來下行風險。

如投資者希望趁阿里回吐，趁低部署阿里業績，可留意阿里購16521，行使價288.2元，實際槓桿約6.7倍，最後交易日2021年2月22日；追沽可參考阿里沽20261，行使價217.17元，實際槓桿約7.5倍，最後交易日2020年9月24日。

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