瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM

【明報專訊】上周環球股巿以中、港兩地股巿升得最凌厲，加上上述觀察，投資者可留意25000點會否為技術上調整升勢的「後抽」。恒指由3月見底反彈以來，4月至6月期間一直受制24600點至25000點的阻力。投資者可留意這個水平會否由阻力變成短線支持位。若看好升巿未完，可留意恒指及剛大幅調整的ATMX的Call輪博反彈：恒指認購13519，行使價27200點，2020年12月到期，有效槓桿約10.倍；騰訊（0700）認購15878，行使價591.38元，20年12月到期，有效槓桿約7倍；阿里（9988）認購16783，行使價265.08元，2020年10月到期，有效槓桿約8.3倍；小米（1810）認購16458，行使價18.28元，2021年1月到期，有效槓桿約4.7倍。留意上周五恒指微升主要由騰訊（0700）所帶動，而本地地產股更全面受壓，如騰訊再出現調整，或疫情進一步惡化影響投資信心，如投資者看淡恒指，可留意恒指認沽24132，行使價24000點。