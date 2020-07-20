劉思明：跌市考驗韌力及收復力

恒指上周承接跌勢向下，曾經跌穿兩萬五關口，收報25,123點，全周跌604點或2.35%；國指跌3.20%。據《明報》港股數據庫，周五升跌比率64比36，升逾3%佔上升股份三成；近6日只有2日升多跌少，大市處於調整。上周大市日均成交1687億元，高於60天平均約1306億的三成，惟周五反彈市成交降至1295億元，倘未來維持該水平，則要提高警覺。

恒指反彈料25300點有初步阻力

走勢上，恒指跌穿兼低收20天線之下，小時圖形成下跌通道尚未扭轉，短線有機會下試前密集區頂部約24600點支持，反彈則料25300點有初步阻力，再上望25900點沽壓更大。

趨勢寬度方面，恒指國指成分股高於10天線、20天線、50天線比例，由前周約五成六成，分別降至15%、35%、46%，中短線均出現轉弱信號。值得留意，5月底以來高於10天線、20天線、50天線比例，在區間大上大落，意味每次的調整，都會出現普遍跌穿10天線、20天線及50天線，但向好趨勢沒變。目前高於20天線、50天線比尚未跌至兩三成支持位，短線可能仍會調整，有更多股份失守20天線及50天線才有明顯反彈。

此外，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有兩成上升，教育升4.46%表現最強，其次博彩及消閒、原材料升約3%，工業升2.67%，食物飲品升近2%。上周整體有一半行業跌約3%或以上，跑輸恒指，科技器材跌一成，軟件服務、中資金融跌約7%；但軟件行業仍有近七成股份高於20天線呈中線向好。環保及新能源、金屬及礦石、能源及相關、汽車及相關、地產及相關等跌約4%，環保新能源、金屬礦石有超過七成高於20天線，地產全線低於20天線，行業跌幅相若，但強弱勢有別。

雅生活上升動力續增 候回調至50天線吸納

事實上，科網股或其他熱炒股上周曾經急挫，但部分承接力較強。科網的新東方在線（1797）、物管的碧桂園服務（6098）、醫藥的藥明康德（2359）、石藥（1093）、消費的青島啤（0168）、工業的聯塑（2128）、中聯重科（1157）、教育的東方教育（0667）等等，上周調整都守住10天線、20天線之上。

部分如心動（2400）、頤海（1579）曾跌穿10天線，周五反彈收復失地。此外，微盟（2013）、美團（3690）的20天線亦失而復得，但並非所有股份一樣，中芯（0981）、金山軟件（3888）、閱文（0772）等反彈就受制20天線。

上周除了教育股逆市大漲，物管股的表現強勁，但被內房股拖累，導致內房及物管行業上周跌逾2%。雅生活（3319）上升動力持續增強，月初以來大漲一日小回兩日向上，上周五大漲創月內高位，可候回調於50天線約41.5元吸納，短線以低收40元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]