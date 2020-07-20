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張兆聰：手機設備股可分段吸納

【明報專訊】中港股市急跌過後，官媒和券商合力唱好，兩地股市嘗試反彈，但高位見阻力，尤其是熱炒股不少都衝高回順。全球科技股或新經濟股持續回調，但納指上周五靠穩，而美國年底前有機會推出疫苗，則令舊經濟股買盤增強，運輸、工業等股份都有不錯表現。台積電上調5G手機滲透率預測，顯示未來5G手機和設備增長強勁，隨着中國2021年進入5G爆發年，手機設備股是較佳的入市對象。

A股暴跌後嘗試反彈，官媒券商唱好，指周四跌市屬於「黃金坑」，是趁機低吸的好機會，但暫時作用一般。內地股民的網上言論都有點憤怒，說好的「全面牛」、「健康牛」，就僅幾天便將股民全部埋掉。坦白說，沒有官媒走出來說牛市到來，散戶會如此亢奮湧入股市嗎？

中央當前面對大量問題，中美關係急速惡化，開始有點戰雲密佈、全面脫鈎的感覺；水災災情嚴重，各地都已束手無策，媒體只能低調報道，領導人也沒有南下視察災情、探訪災民。現在還弄出了A股這個「短命牛」，有必要進盡快扭轉局勢。例如國家隊入市、由更高級領導唱好股市等。未知是否有關，但銀保監會也即時出手，發布了《關於優化保險公司權益類資產配置監管有關事項的通知》，允許保險公司的權益類資產最高可佔到上季末總資產的45%，中國人壽、太保壽險、泰康人壽、新華人壽、人保財險、太平財險等行業大中型公司投資權益類資產的比例上限由原來的30%提高到35%。

險資手握數以萬億計資金，若大舉加大股權類投資比重，助益會相當大。但問題是保險公司多審慎經營，絕不會、也不可能將股權類比重升至高雙位數字。就以平保（2318）為例，此前上限是30%，但其股權類比重僅約13%左右，遠低於上限，當中直接持有股票僅為一半，而在股票當中，匯控（0005）又佔了近五分之一。除非中央來個窗口指導，要求險資入市護航，否則的話，不可能突然大幅加倉，即使加碼也只會是穩健、高股息率的舊經濟股。期望險資入市救A股，炒起熱門股，有點不切實際。

話說回頭，A股也不致於像2015年般的凶險，始終上證指也僅處於3200點，不是5000點，就算失守3000點也不過是6％、7%的跌幅，距離支持位不遠，部分股份也已企穩。港股這邊表現更優於A股，SaaS板塊大發神威，有贊（8083）抽升20%創新高，微盟（2013）亦漲10%，也未聞有什麼重大利好。

未來一年 料資金持續流入手機設備股

但如此亮麗的表現只屬少數，現在不少個股有點劫後重生，短線耗盡了大量購買力，高位又有大量蟹貨，投資者也尋找和觀望支持位在何水平，入市態度審慎。同時中港股市成交額都大減，上周五A股兩市僅1.2萬億元，港股也縮減至約1300億元，較高位腰斬。會否有V形反彈，從來只有靠估，但以現時設局入市博反彈，短線風險較高，宜分段逢低收集，也要有選擇性，有確定增長的會較佳。

當中手機設備股的增長還在未來12至18個月，資金有望持續流入。上周急回後無礙中長線升浪，是較佳的入市對象，但要抵受得住其波動性。

[張兆聰 還看今朝]

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