金子：疫下外賣生意好 美團購15298

引伸波幅下調反映投資者預期短線波動性減少，投資者入場前宜留意其後的波幅變化，若認為波幅續受壓，對窩輪持倉較不利，可考慮換馬至牛熊證或已處於界內的界內證。若認為後市波動性減低，牛熊證的收回風險亦因收回價被觸及的機會減低而下降，投資者可就個人風險胃納選擇合適的產品，例如選擇高槓桿貼收回價牛熊證，要緊記同時減低注碼。舉例說，如投資者通常以10倍實際槓桿牛證進場，如改以20倍實際槓桿牛證作部署，假設其他因素不變，注碼亦需減半。由於本港爆發第三波疫情，全球感染人數亦不斷上升，疫情下外賣需求上升，其中最受惠應是美團（3690）。瑞銀認為，美團核心業務餐飲外賣仍有改善空間，長遠發展趨勢仍然強勁，並預期公司每個外賣訂單利潤仍有上升空間，故將該公司目標價調升至240元，維持「買入」評級。走勢上，美團由高位213.4元回落至上周五191.1元收市，企穩20天線，若在此水平企穩，可進一步挑戰200元阻力。投資者看好美團前景，可留意其購證（15298）。

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