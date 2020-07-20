經濟
蘇沛豐 焦點股

投資策略

蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元

【明報專訊】上周多隻熱炒的概念股回落，中芯國際（0981）為首的晶片股最矚目，其次係電動車概念的比亞迪（1211）和吉利（0175），都於一周之內由高位急跌兩成。汽車銷售處於復蘇階段，但電動車概念升得太急，暫宜觀望，不如買走勢遠遠落後的廣汽（2238），或即將推出新車型的長城汽車（2333）。

長汽主要生產SUV，佔公司銷量逾七成，但SUV銷情受疫情影響，上半年跌28%。長城的新一代SUV旗艦哈弗H6將於8月推出。哈弗H6於中國連續85個月名列SUV銷量冠軍，新一代的推出標誌着公司進入新一輪產品周期，料有助銷量。

SUV之外，長汽另一主要產品為皮卡車（pickup truck，又叫農夫車，屬於客貨兩用車），上半年銷量超預期，按年大升45%，其中一個原因是受惠政策。過往皮卡車受到諸多限制，例如道路使用權和收費證件的問題。但今年初疫情爆發後，政策鼓勵汽車消費，3月底商務部表示將推動取消皮卡進城的限制。其後上海、重慶、南昌等地都放寬皮卡車進城限制，令需求上升。

長汽是皮卡車市場龍頭，市佔率由2018年的33%升至2019年的38%，而皮卡車於內地之市場滲透率去年僅得1.8%。我們的汽車業分析員預期，皮卡車市場滲透率及長城於當中的市佔率均將上升，估計其皮卡車銷量今年大增61%。

盈利預測方面，由於疫情影響SUV需求，我們估計長汽今年每股盈利跌18%，明年大幅反彈41%。股價於上周窄幅上落，可於6.4元吸納，目標7.5元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]

上 / 下一篇新聞

國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
證監：國安法下券商報告可續發表意見
證監：國安法下券商報告可續發表意見
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
富達簡立恒 上期測中港股調整
富達簡立恒 上期測中港股調整
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
Chatbot生成器助企業自製專用客服
Chatbot生成器助企業自製專用客服
研發粵語Voicebot搶先機
研發粵語Voicebot搶先機
張兆聰：投機買入影視股
張兆聰：投機買入影視股
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
張兆聰：手機設備股可分段吸納
張兆聰：手機設備股可分段吸納
蔡金強：港樓．講樓
蔡金強：港樓．講樓
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
劉宇亮：人幣走強 利好港股
劉宇亮：人幣走強 利好港股
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振球：中國好 香港也會好
陸振球：中國好 香港也會好
林少陽：中國市場利率走低利股市
林少陽：中國市場利率走低利股市
技術取勝：港交所20天線有支持
技術取勝：港交所20天線有支持
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
李順威：增長股表現仍優於價值股
李順威：增長股表現仍優於價值股
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
周顯：跌得雖急 熊巿未現
周顯：跌得雖急 熊巿未現
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
王弼：增持黃金與公用股
王弼：增持黃金與公用股
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
湯文亮：字乃文章衣冠
湯文亮：字乃文章衣冠
陳永傑：港樓強過港股
陳永傑：港樓強過港股
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
布少明：內地買家續購港豪宅
布少明：內地買家續購港豪宅
李志成：樓市「抗疫」三大因素
李志成：樓市「抗疫」三大因素
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
半山捌號迷你戶 西半山罕見
半山捌號迷你戶 西半山罕見
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
疫市買新經濟ETF增值財富
疫市買新經濟ETF增值財富