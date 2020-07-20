蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元

長汽主要生產SUV，佔公司銷量逾七成，但SUV銷情受疫情影響，上半年跌28%。長城的新一代SUV旗艦哈弗H6將於8月推出。哈弗H6於中國連續85個月名列SUV銷量冠軍，新一代的推出標誌着公司進入新一輪產品周期，料有助銷量。

SUV之外，長汽另一主要產品為皮卡車（pickup truck，又叫農夫車，屬於客貨兩用車），上半年銷量超預期，按年大升45%，其中一個原因是受惠政策。過往皮卡車受到諸多限制，例如道路使用權和收費證件的問題。但今年初疫情爆發後，政策鼓勵汽車消費，3月底商務部表示將推動取消皮卡進城的限制。其後上海、重慶、南昌等地都放寬皮卡車進城限制，令需求上升。

長汽是皮卡車市場龍頭，市佔率由2018年的33%升至2019年的38%，而皮卡車於內地之市場滲透率去年僅得1.8%。我們的汽車業分析員預期，皮卡車市場滲透率及長城於當中的市佔率均將上升，估計其皮卡車銷量今年大增61%。

盈利預測方面，由於疫情影響SUV需求，我們估計長汽今年每股盈利跌18%，明年大幅反彈41%。股價於上周窄幅上落，可於6.4元吸納，目標7.5元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

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