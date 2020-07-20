潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇

多年來，歐洲國家一直抱怨，美國科技巨頭透過將他們在網上服務取得的盈利申報在低稅率的「避稅天堂」，來向她們支付很少的利得稅。美國則指歐洲採用設計粗疏的數碼稅來懲罰美國企業，數碼稅可能是對估計的活動水平來徵稅。

由於為跨境數碼活動而制定全球規則的談判破裂，導致歐洲威脅要採取單方面行動來徵收數碼稅，而美國則報復。令人憂慮的是，這爭執不斷加劇，將會引致環球貿易架構進一步惡化。然而，這應該不太可能會發生，因為雙方都擅長為貿易爭端降溫，而且雙方都沒有興趣破壞仍然脆弱的經濟復蘇。

歐洲國家早在2013年就開始提出修改全球稅法，因為她們擔心科技公司正在逃避其納稅的責任。根據現行規定，如果一家公司在一個國家存在及在該國創造收入，該國政府可以對其盈利徵稅。但數碼化令到這個制度瀕臨失效，因為很多企業可以在外國市場賺錢，不需要在當地開設要繳稅的實體，盈利登記在低稅率地區。例如，fb的法國用戶數目比其愛爾蘭用戶多出10倍，但fb於2017年在法國繳納的稅款，不到在低稅率的愛爾蘭（其歐洲總部所在地）所繳納稅款的2%。又例如，亞馬遜歐洲總部設於低稅率的盧森堡，其歐洲盈利平均支付稅率為9.5%，遠低於歐洲企業利得稅平均稅率23%。Google和Apple同樣將地區總部設於愛爾蘭，藉以避稅。

已經有相當多國家認識到，稅收規則必須改變以適應數碼現實。總部設於巴黎的經濟合作與發展組織（OECD）協調之下，已經有137個國家開始談判，但出現兩個分明的陣營。以歐洲國家為首的陣營要求，根據一家企業在一個國家的用戶群規模來徵稅，用戶通過貢獻內容和數據，在社交媒體網絡、搜尋引擎和網購平台等數字平台上創造價值之後，「提供」用戶的國家應該有權向上述的數碼平台徵稅。這種徵稅方法主要是針對資訊科技公司。

以美國為首的陣營辯稱，數碼化提升了所有跨國公司在網上進行跨境業務的能力，不應該針對資訊科技公司。她提議，各國向在其市場上產生「營銷無形資產」（包括品牌名稱和客戶數據）的企業徵稅。因此，若根據這種稅制，一家法國手袋生產商只要在網上向美國顧客進行營銷活動及收集他們的數據，即使生產商在美國沒有開設實體，也要向美國繳稅。歸根結柢，歐洲希望數碼稅是針對美國資訊科技公司，而美國則想確保歐洲跨國公司也要繳納類似稅項。

OECD提折衷方案 疫情礙談判

2019年10月，OECD提出了一個方案，試圖通過吸收兩個陣營的意見來達成共識，提議若一家企業在某個國家收入達到某個門檻，即使沒有實體店存在，亦應向該國納稅。考慮到歐洲國家憂慮科技公司容易在各個司法管轄區之間轉移呈報收入，並建議根據網上廣告等數碼服務的用戶數目來調整收入。另一方面，為表示尊重美國，OECD同時提議新稅收規則不只適用於高度數碼化的公司，而且適用於遙距銷售產品給顧客的傳統企業。

儘管細節尚待解決，但這個大綱被認為是向前邁進一大步。不過，由於美國企業提出憂慮，隨後改變了立場。一名熟知談判過程的美國稅收政策專家告訴我，儘管美國財政部長梅努欽表示支持全球協議，但美國當時已經停止真誠地談判。

之後，新冠肺炎大爆發，令會談變得更艱難。當各國領導人因其國民健康和經濟危機而疲於奔命時，已沒有精力留給數碼稅的全球談判，各國談判因而停止。美國要求延遲推行數碼稅；歐洲則要求加快談判進程，她們認為，一些IT巨擘正在從新冠疫情中獲得不成比例的盈利，但沒有繳納應該支付的稅款。

隨國際就此達成協議的前景看淡，愈來愈多國家開始採取單方面行動來徵收數碼稅。除法國外，奧地利、意大利、捷克等歐盟成員國已根據科技公司收入來徵稅。另外，歐盟委員會正在評估整個歐盟範圍內的數碼稅，以為新冠肺炎復蘇計劃籌集資金。英國的數碼稅按一家企業的營業額的2%來徵收，已於4月份開始評估。

6月份，美國貿易代表署針對歐盟和其他徵收數碼稅的國家，展開了「301條款調查」（即是它在中美貿易戰中使用的工具），並於7月15日結束收集美國公眾對這項調查的意見。一般來說，結束徵詢公眾意見之後，美國貿易代表署需要幾個月時間來提出懲罰關稅。另外，美國停止參加經合組織數碼稅方案的國際談判，法國稱此為「挑釁」。

儘管如此，需要從新冠肺炎的隔離措施中復蘇經濟，仍然有可能足以迫使雙方停火。美國總統特朗普將連任的希望寄託在經濟反彈，可能不願意推出威脅復蘇的新關稅。歐洲則渴望獲得更多稅收，但來自數碼稅的收入極有限──估計英國和法國在2021年的稅收將會分別因為徵收數碼稅而增加0.1%和0.2%；所以，英法兩國和美國進行貿易戰的代價可能更大。

歐非競爭對手 美過往較克制

如果美國對進口的歐洲汽車和汽車零部件徵收25%關稅（美國曾經在2018年威脅要徵收這項關稅，但最終取消），可能令歐元區的經濟增長降低0.4個百分點。至於英國亦將會遭受更多損失，因為美國曾威脅，若英國真的開始徵收在4月份開始評估的數碼稅，美國將會終止雙方自由貿易協議談判。

不過，華盛頓和布魯塞爾以往都有從貿易爭端邊緣退讓的記錄。歐洲有別於中國大陸，並沒有被美國視為國家安全威脅或戰略競爭對手。儘管特朗普喜歡將關稅作為脅迫的武器，但美國貿易代表署在歐美雙方2018年的貿易糾紛及有關空中巴士補貼爭拗中，對歐洲施行的關稅很大程度上只是象徵式，並沒有採取更多激烈措施。

最近的例子是法國和美國在數碼稅方面的爭吵。法國對慢節奏談判不耐煩，於2019年7月對向法國用戶提供數碼服務所產生的收入徵收3%稅款。徵收這個新稅種的收入門檻，似乎是特別針對美國科技巨頭，法國企業毋須增加納稅。因此，這個新稅種被俗稱為法國的「GAFA稅」，即針對Google、Apple、facebook和Amazon這類美國公司。

縱談判失敗 美關稅料不傷害歐盟

作為回應，美國開始對法國進行「301條款調查」。5個月後，調查裁定，法國新稅種對美國高科技公司不利，提議對價值約24億美元的法國葡萄酒、手袋和乳酪徵收最高100%的懲罰關稅。但特朗普和馬克龍會面之後，雙方在一個月後達成停火協議。法國同意暫停徵收新稅，美國亦暫停徵收懲罰關稅，直至2021年，以便雙方有更多時間談判。

由於數碼稅令緊張關係加劇，美國現已重新威脅，對進口法國貨品徵收懲罰關稅，但將受影響貨品價值減少一半，只佔法國2018年對美國出口的不到3%。因此，人們預料，這個跨大西洋僵局也會逐漸消退。歐盟可能會同意再次推遲徵收數碼稅，以換取美國重新加入國際談判及延遲向歐洲貨品徵收懲罰關稅。若談判失敗，明年初可能會看到一些歐洲國家向美國科技巨頭徵收數碼稅，而美國將以懲罰關稅報復。即使在這種情况下，美國的懲罰關稅也很可能只是擺出姿態，而不會對歐盟造成實質傷害。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]