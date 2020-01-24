李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF

筆者自高中開始留意金融市場，說不上是老行尊，但也經歷了亞洲金融風暴、科網狂熱、港股直通車全民皆股，金融海嘯，以及今年的疫情股災。回想今年3月、4月，聯儲局減息之狠，股市跌幅之急，失業人數的慘况，均是前所未見。但情况本身並非新鮮，震撼的只是數字。

但「負油價」則完全不同，是大多數人認知以外的事情。就連不熱心金融新聞的朋友，也探聽是否「入油有錢收」，或研究是否可以帶桶原油回辦公室儲存獲利（美國的確有人試過，但並不成功）。

市場終是人的遊戲

「負油價」起因，就是原油儲存成本較高，當時參與期貨交易的投機者，發現儲存空間已滿，根本不能交收，唯有急急腳，貼錢送走。詳細內容坊間已有討論，不在此重複。

但除了「基本因素」外，也有「人為因素」。筆者少年時跟隨前輩到馬場「交學費」，前輩提點：看的不是馬，是人。金融市場也一樣，和你交易的不是市盈率、GDP或平均線，市場最終是人的遊戲。

經濟學大師凱恩斯（John Maynard Keynes）受人尊重，不只是因為學術成就，也因為他沒有紙上談兵，十分貼地，對市場頗有心得。凱氏曾提出「選美理論」：若猜中選美冠軍有獎金，你選的不應該是你認為最漂亮的佳麗，而是你認為大家心中最漂亮的——即使你完全看不上她。

又講跑馬又講選美，筆者想說的是，留意「負油價」發生的日期。環球股市3月狂跌後，已在3月20日（又是20日！）見底。一個月後的4月20日，美股納指已反彈25%。股市已過了最恐懼的時刻，那為何還會爆出「負油價」？

答案就是和人有關。「眾地莫企」的概念，大家也明白，但知而行難。美國的USO，曾經是最大的原油ETF。3月前，每天資金淨流入才幾千萬美元。然後到4月尾，資金流入忽然劇增，一度去到6億美元，接下來派對結束，迎接大家的是「負油價」，不少人損手。猜猜之後的資金流入？基本上是零。

正是否極泰來，物極必反，記得「負油價」出現後，之前提出此瘋狂猜想的分析員，當然成了「先知」，媒體紛紛訪問。「先知」認為油價會跌至負100美元。結果油價之後反彈至約40美元水平。但投資者一朝被蛇咬，仍未見貪婪情緒出現。

無限量寬將致通脹 短期支持油價

「負油價」一役後，大家都知道香港有三星原油ETF（3175）。當時產品價格，自然是隨着油價大跌而重創。但當時發行商也改變了轉倉策略，從而避免了投資者損失全部本金。但當然，發行商也有明確指出，及後油價若反彈，投資者也不能享受短期合約的升幅。畢竟針無兩頭利。

現在既然環球市場算是穩定下來，之前不少期油的投機客也被抬離場，對普通投資者來說，反而是比較安全的時機。早前也看到《華爾街日報》的文章分析，若擔心通脹重臨，應該考慮哪種資產？黃金固然是名列前矛，但排第二的不是房地產，也不是股票和債券，而是期油。若市場擔心聯儲局無限量寬將導致通脹（機會很大），短期也是支持油價的因素。

投資投機前先了解產品

但投資投機前，當然先要了解產品。留意發行商之前提出過會檢討策略，最近再有最新公告，投資者宜細讀。詳情可以在港交所或發行商網站找到，但重點是：產品的相關指數已有轉變，從而影響持倉。調整之前，產品會持有9月、10月及12月的WTI期貨合約。調整後，則會持有11月、12月和明年1月的期貨合約。簡單來說，持有的期貨合約更為遠期，投資者要留意。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]