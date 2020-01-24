經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF

【明報專訊】3個月前的今天（4月20日），值得紀念。當天正是大家見證了「負油價」，金融市場果然局局新，never say never。

筆者自高中開始留意金融市場，說不上是老行尊，但也經歷了亞洲金融風暴、科網狂熱、港股直通車全民皆股，金融海嘯，以及今年的疫情股災。回想今年3月、4月，聯儲局減息之狠，股市跌幅之急，失業人數的慘况，均是前所未見。但情况本身並非新鮮，震撼的只是數字。

但「負油價」則完全不同，是大多數人認知以外的事情。就連不熱心金融新聞的朋友，也探聽是否「入油有錢收」，或研究是否可以帶桶原油回辦公室儲存獲利（美國的確有人試過，但並不成功）。

市場終是人的遊戲

「負油價」起因，就是原油儲存成本較高，當時參與期貨交易的投機者，發現儲存空間已滿，根本不能交收，唯有急急腳，貼錢送走。詳細內容坊間已有討論，不在此重複。

但除了「基本因素」外，也有「人為因素」。筆者少年時跟隨前輩到馬場「交學費」，前輩提點：看的不是馬，是人。金融市場也一樣，和你交易的不是市盈率、GDP或平均線，市場最終是人的遊戲。

經濟學大師凱恩斯（John Maynard Keynes）受人尊重，不只是因為學術成就，也因為他沒有紙上談兵，十分貼地，對市場頗有心得。凱氏曾提出「選美理論」：若猜中選美冠軍有獎金，你選的不應該是你認為最漂亮的佳麗，而是你認為大家心中最漂亮的——即使你完全看不上她。

又講跑馬又講選美，筆者想說的是，留意「負油價」發生的日期。環球股市3月狂跌後，已在3月20日（又是20日！）見底。一個月後的4月20日，美股納指已反彈25%。股市已過了最恐懼的時刻，那為何還會爆出「負油價」？

答案就是和人有關。「眾地莫企」的概念，大家也明白，但知而行難。美國的USO，曾經是最大的原油ETF。3月前，每天資金淨流入才幾千萬美元。然後到4月尾，資金流入忽然劇增，一度去到6億美元，接下來派對結束，迎接大家的是「負油價」，不少人損手。猜猜之後的資金流入？基本上是零。

正是否極泰來，物極必反，記得「負油價」出現後，之前提出此瘋狂猜想的分析員，當然成了「先知」，媒體紛紛訪問。「先知」認為油價會跌至負100美元。結果油價之後反彈至約40美元水平。但投資者一朝被蛇咬，仍未見貪婪情緒出現。

無限量寬將致通脹 短期支持油價

「負油價」一役後，大家都知道香港有三星原油ETF（3175）。當時產品價格，自然是隨着油價大跌而重創。但當時發行商也改變了轉倉策略，從而避免了投資者損失全部本金。但當然，發行商也有明確指出，及後油價若反彈，投資者也不能享受短期合約的升幅。畢竟針無兩頭利。

現在既然環球市場算是穩定下來，之前不少期油的投機客也被抬離場，對普通投資者來說，反而是比較安全的時機。早前也看到《華爾街日報》的文章分析，若擔心通脹重臨，應該考慮哪種資產？黃金固然是名列前矛，但排第二的不是房地產，也不是股票和債券，而是期油。若市場擔心聯儲局無限量寬將導致通脹（機會很大），短期也是支持油價的因素。

投資投機前先了解產品

但投資投機前，當然先要了解產品。留意發行商之前提出過會檢討策略，最近再有最新公告，投資者宜細讀。詳情可以在港交所或發行商網站找到，但重點是：產品的相關指數已有轉變，從而影響持倉。調整之前，產品會持有9月、10月及12月的WTI期貨合約。調整後，則會持有11月、12月和明年1月的期貨合約。簡單來說，持有的期貨合約更為遠期，投資者要留意。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

上 / 下一篇新聞

國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
證監：國安法下券商報告可續發表意見
證監：國安法下券商報告可續發表意見
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
富達簡立恒 上期測中港股調整
富達簡立恒 上期測中港股調整
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
Chatbot生成器助企業自製專用客服
Chatbot生成器助企業自製專用客服
研發粵語Voicebot搶先機
研發粵語Voicebot搶先機
張兆聰：投機買入影視股
張兆聰：投機買入影視股
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
張兆聰：手機設備股可分段吸納
張兆聰：手機設備股可分段吸納
蔡金強：港樓．講樓
蔡金強：港樓．講樓
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
劉宇亮：人幣走強 利好港股
劉宇亮：人幣走強 利好港股
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振球：中國好 香港也會好
陸振球：中國好 香港也會好
林少陽：中國市場利率走低利股市
林少陽：中國市場利率走低利股市
技術取勝：港交所20天線有支持
技術取勝：港交所20天線有支持
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
李順威：增長股表現仍優於價值股
李順威：增長股表現仍優於價值股
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
周顯：跌得雖急 熊巿未現
周顯：跌得雖急 熊巿未現
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
王弼：增持黃金與公用股
王弼：增持黃金與公用股
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
湯文亮：字乃文章衣冠
湯文亮：字乃文章衣冠
陳永傑：港樓強過港股
陳永傑：港樓強過港股
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
布少明：內地買家續購港豪宅
布少明：內地買家續購港豪宅
李志成：樓市「抗疫」三大因素
李志成：樓市「抗疫」三大因素
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
半山捌號迷你戶 西半山罕見
半山捌號迷你戶 西半山罕見
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
疫市買新經濟ETF增值財富
疫市買新經濟ETF增值財富