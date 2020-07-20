經濟
林少陽 細味投資

投資策略

林少陽：中國市場利率走低利股市

【明報專訊】最近不斷有評論指出，股票市場與實體經濟，已經愈來愈脫節。說這話的人，明顯是不買股票的，因為很多有過投資經驗的人都知道股市跟經濟，從來都是兩碼子事。

財務學101關於資產定價的現金流折現（discounted cash flow）公式顯示，資產的現值，主要受資產的未來可分派現金流（不懂財務學術語的讀者，你就當作是每股盈利），以及其折現率（discount rate）所決定。而資產的折現率，分別由市場無風險利率，以及相關資產的風險溢價所決定。在美元本位的全球金融系統內，無風險利率一般設定為美國聯儲局的政策利率。

在資產的風險溢價及可分派現金流不變的前提下，聯儲局的減息決定，將推升資產的價格。這亦解釋了，為什麼全球央行自3月初以來的量寬及減息行動，將所有盈利前景不受今次疫情影響的股份的價格，推向歷史新高。

在現實世界，央行的減息行動，當然不是無緣無故地決定的。一般情况下，於減息周期期間，經濟的表現往往比較疲弱。減息行動對盈利前景不受經濟周期影響的資產，會產生立竿見影的果效，但對持續惡化的股份來說，其最終結果，要視乎減息的力度與資產質素轉壞的速度誰者力量較大而定。

經濟一池死水 股市屢創新高

讀者應該不難發現，過去幾個內以來，上升得最急速的，是大批不受疫情影響，甚至可能受惠疫情的新經濟股份，股價表現遙遙領先大市指數表現；反之，大量仍然受累於疫情的舊經濟股份，其股價仍然較去年底收市價，存在極大的價格折讓，反映政府的貨幣及財政政策扶持，亦只能減弱其基本因素轉差的負面影響，讓部分本來可能結業的上市公司，得以繼續維持營運。過去3個多月以來，市場的實證結果，其實剛好跟教科書理論一致。

正所謂，歷史是由勝利者所撰寫的，股票市場指數的表現，一樣是由最優秀的藍籌股份所支配的。當最優秀的藍籌股份佔指數的權重愈來愈大時，指數的表現便愈來愈受少數的優質股份的表現所帶動。平常投資者所感受到的經濟周期變化（失業率、工資增長、物價水平、零售市道表現之類），未必與這批對大市有舉足輕重的股份的業績表現有很大的關係。

經濟一池死水，股市屢創新高的市况，在歷史上一點也不罕見。事實上，自2009年之後，全球經濟表現早已進入低速增長期，但是在央行連環減息兼量寬的助力下，過去十幾全球股市的表現，其實遠勝經濟表現更佳的2000至2007年。

相反地，經濟表現如日方中的中國大陸，由於市場利率（這裏我不是指官方利率，而是民企實際上可以借得的借貸利率）長期居高不下，中國（以及香港上市的中資股份）的股票市場，表現長期跑輸經濟的增長速度。過去幾年，在人行的有效管理下，中國的高息理財產品早已不再高息。未來中國經濟增長逐步放緩，可以預料市場利率亦將跟隨下調。在其他因素不變之下，中國資產的估值長期應該看高一線。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

上 / 下一篇新聞

國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
證監：國安法下券商報告可續發表意見
證監：國安法下券商報告可續發表意見
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
富達簡立恒 上期測中港股調整
富達簡立恒 上期測中港股調整
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
Chatbot生成器助企業自製專用客服
Chatbot生成器助企業自製專用客服
研發粵語Voicebot搶先機
研發粵語Voicebot搶先機
張兆聰：投機買入影視股
張兆聰：投機買入影視股
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
張兆聰：手機設備股可分段吸納
張兆聰：手機設備股可分段吸納
蔡金強：港樓．講樓
蔡金強：港樓．講樓
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
劉宇亮：人幣走強 利好港股
劉宇亮：人幣走強 利好港股
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振球：中國好 香港也會好
陸振球：中國好 香港也會好
技術取勝：港交所20天線有支持
技術取勝：港交所20天線有支持
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
李順威：增長股表現仍優於價值股
李順威：增長股表現仍優於價值股
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
周顯：跌得雖急 熊巿未現
周顯：跌得雖急 熊巿未現
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
王弼：增持黃金與公用股
王弼：增持黃金與公用股
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
湯文亮：字乃文章衣冠
湯文亮：字乃文章衣冠
陳永傑：港樓強過港股
陳永傑：港樓強過港股
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
布少明：內地買家續購港豪宅
布少明：內地買家續購港豪宅
李志成：樓市「抗疫」三大因素
李志成：樓市「抗疫」三大因素
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
半山捌號迷你戶 西半山罕見
半山捌號迷你戶 西半山罕見
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
疫市買新經濟ETF增值財富
疫市買新經濟ETF增值財富