陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示

【明報專訊】香港又迎來了新一波新冠肺炎的大爆發，而且這次更是來勢洶洶，在防疫工作執行期間，出現了大量源頭不明的多點爆發。從投資的角度來看，最令投資者不安的就是情况不明，引伸到這次的疫情之中，就更令香港人惶恐，於是前所未見的嚴格限聚令應聲推出，就變得是情理之中。
一波又一波的限聚令，令香港困處一隅，又令香港經濟大受打擊，更令香港人飽受折騰，不單懼怕疫魔肆虐，而且生活大受困擾，總令香港人有鬱悶的感覺。人是具有適應性的群體，窮則思變，最近大批香港人竟然透過深圳灣口岸前往內地避疫，這固然是個人的選擇，從中我們亦可見到一點端倪。
內地隔離後 可不必戴口罩吃喝玩樂
現在從香港回內地，不單要隔離檢疫14天，還要自費食宿每人數千元，其實是很大的支出，這事件證明了不單內地對疫情的防控比香港更佳，而且在隔離期後，就更可以不必戴口罩下自由吃喝玩樂，而這群人肯如此犧牲，說明他們並不需要在香港工作，絕大部分都是有一點餘錢的階級，相信其中必然是有一批退休人士。
投資界經常會說「用腳投票」，現在正就是現成的例子。正正說明了粵港澳大灣區對退休者有着濃厚的魅力。筆者和大灣區專家沈永年合著的《大灣區優質退休生活指南》，雖然因為書展延期而未能展出，但即將會公開發行，內容正是切合時勢，祈請各位不吝雅正。