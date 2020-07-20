陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示

一波又一波的限聚令，令香港困處一隅，又令香港經濟大受打擊，更令香港人飽受折騰，不單懼怕疫魔肆虐，而且生活大受困擾，總令香港人有鬱悶的感覺。人是具有適應性的群體，窮則思變，最近大批香港人竟然透過深圳灣口岸前往內地避疫，這固然是個人的選擇，從中我們亦可見到一點端倪。

內地隔離後 可不必戴口罩吃喝玩樂

現在從香港回內地，不單要隔離檢疫14天，還要自費食宿每人數千元，其實是很大的支出，這事件證明了不單內地對疫情的防控比香港更佳，而且在隔離期後，就更可以不必戴口罩下自由吃喝玩樂，而這群人肯如此犧牲，說明他們並不需要在香港工作，絕大部分都是有一點餘錢的階級，相信其中必然是有一批退休人士。

投資界經常會說「用腳投票」，現在正就是現成的例子。正正說明了粵港澳大灣區對退休者有着濃厚的魅力。筆者和大灣區專家沈永年合著的《大灣區優質退休生活指南》，雖然因為書展延期而未能展出，但即將會公開發行，內容正是切合時勢，祈請各位不吝雅正。

《退休做中產》作者

[陸振輝（聽琴的牛） 優游歲月]