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沈永年 大灣區樓市解碼

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沈永年：內地醫院流程規範與港不同

【明報專訊】上期專欄為大家講解了內地醫院的種類、分級情况，以及港人在內地看普通門診的整體流程，至於看急診，或是不幸患上大病、重症等需要住院進一步診療或手術的患者，求診流程又是怎樣的呢？

一般來說，大灣區的醫院急診部均為24小時開放。如遇突發疾病，病者可以自行前往各醫院急診科救治；如不能自行前往的話，也可撥打120急救熱線，召喚救護車並等待救援。但需注意，救護車出診是需要支付相應費用的，包括車費及搶救治療費等，而各地收費標準會有分別，港人可根據自身需求選擇醫療服務。

要是不幸患上大病或重症等需要住院的患者，院方會開出預約住院通知書、住院診療及手術所需各項檢查單等，患者需要在門診繳費處先行繳納部分費用，並在預約住院服務點辦理登記，該服務點會為患者建立檔案，並與相關治療科室溝通預約檢查和住院時間。待相關治療科室出現空置牀位後，服務點將會通知患者入院並辦理入院手續。

內地門診多「先付費後診療」

付費方面，大家需要注意，內地一般門診是採用「先付費後診療」的模式，如果港人經醫生初步問診後需做進一步檢查或後續治療，應在繳費處先行繳付檢查費或治療費後，再前往相關檢查室或治療室。門診收費各地均有所不同，以廣州市為例，門診診查費從10元至80元人民幣不等，取決於醫師的職級（包括普通醫師、副主任醫師、主任醫師和專家醫師等）。

如果港人已在內地參加基本醫療保險，可在內地醫院看病時用社保卡支付公費部分，港人僅需支付自費部分的醫藥費。內地的便利店、健康和美容店以及超級市場是禁止銷售藥物的，港人可以在基本醫保定點醫療機構和定點零售藥店購買藥品，所需費用會直接從社保卡中的個人帳戶中扣除。

大部分不接受外國醫保卡付款

此外，內地大部分醫院不接受患者直接使用外國醫療保險卡付款，因此，如果大家需要在內地使用海外保險公司提供的醫療保險計劃，並進行索償的話，就必須確保所就醫的醫院或診所在受保範圍之內。要是需要商業保險索償報銷的港人，就要保存好看病的發票，並請醫生出具疾病證明書，並到門診大廳綜合服務台醫保窗口蓋章。

總而言之，內地的公立醫院一般較正規化、流程化，與我們平常在香港看的私人醫生定義不一樣；因此，若然大家在買樓前需要關注周邊醫療設施的話，也最好同時了解清楚該醫院屬於那一種類以及其付費方式，畢竟港人在內地發病，始終選擇就近的醫院治療最為方便，如能對周邊醫院多加了解，到日後有需要時就不會手忙腳亂。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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