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外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策

【明報專訊】隨內地券商兩融業務獲鬆綁，使內地股市投資氣氛進一步熾熱，加上外資熱炒帶動，上證月內急升最多15%。A股猶如進入新大時代，本港散戶如欲參與其中，除了透過港股一些相關ETF如南方A50（2822）外，也可在銀行或證券行開設A股投資戶口。有策略師認為，港股較直接受中美關係影響，下半年A股比起港股更值博，看好受政策支持的消費類股份，又指近期市况屬正常回調，但下半年勢會較上半年波動。

明報記者 王俊騏

自2014年起，中港兩地互聯互通機制開通，但不論北向或南向買賣都設有數量限制。當港人開設了A股戶口及存入足夠人民幣後，就可以開始交易，買賣上證和深證分別580隻及740隻股份。內地開市競價時段為9時15分至25分，正式交易時間為早上9時半至11時半，及下午1時至3時，時間較港股略短。

H股股價較A股折讓 可炒差價

2015年因熔斷機制而引發A股股災，相信不少香港散戶仍歷歷在目，這亦正反映A股與港股其中一個不同之處在於有停板機制，日均升跌幅不能超過一成。買賣方面，A股與港股同樣買盤要整手買，每手100股，只接受限價盤，而賣盤則接受碎股以單一盤賣出。另外，港股可於同一交易日無限買賣，但內地市場不容這種「即日鮮」交易，投資者在T日買入股票後，最快也只能在T+1日或之後沽出。

很多內地企業都有於中港兩邊同步上市，一般H股股價會較A股折讓，截至上周五，折讓最大的是洛陽玻璃股份（1108），幅度逾5倍之多，故市場上有炒作H股追上A股股價的主題。至於近期焦點則落在中芯（0981）回A上市，公司正式於上海科創板掛牌首日，較招股價勁升兩倍，反觀其H股則一度急插近三成。

買賣A股有存倉費及股息稅

有意涉足內地股市的散戶，可於銀行或證券行開設A股戶口，以佣金收費而言，以證券行較低，而證券行中又以新興互聯網券商的收費略低。例如獲新浪戰略投資的華盛證券，以手機應用程式交易佣金率為0.01%，每筆交易最低5元（人民幣，下同），友信智投佣金率為0.02%，最低收費5元。至於騰訊（0700）有份投資的富途，佣金為交易金額的0.03%，訂單每張最低3元。傳統券商則以耀才的佣金收費較低，為0.01%，每單交易最低收費50元，而輝立佣金收0.25%，最低每單收100元。至於銀行的佣金率普遍為0.25%，個別另收存入證券費。另外，A股戶口不少都有收存倉費，以及平台使用費每筆交易13至15元不等。而且，內地市場交易所收費也不同，如券商也會代收港股沒有的股息稅，還有其他費用如證券組合費、交易印花稅、登記過戶費、證管費及經手費等。

（金融超市）

相關字詞﹕互聯網 消費 政府 A股 騰訊 港股

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