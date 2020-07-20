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謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓

【明報專訊】過去一周再有多項有關香港的壞消息，外圍有美國總統特朗普正式簽署《香港自治法案》及取消香港特殊待遇，內部有新冠肺炎疫情第三波爆發，學校被迫再度停課，食肆被禁晚市堂食，但凡此種種都似乎未對本港樓價造成顯著影響，底因是市民的置業需求仍相當龐大，惟土地及房屋供應卻增長緩慢，甚至出現「開倒車」的勢頭。

土地供應專責小組早於一年半前發表報告，建議政府優先推行八項短中長期增加土地供應選項，包括加快發展新界棕地及私人農地，在中部水域填海興建人工島、在維港以外近岸填海、善用內河碼頭用地等等。但根據政府日前提交立法會的報告，各個覓地建屋選項的落實進度均比預期慢。

港樓價中短期內難大跌

在「攬炒派」拉布阻撓下，中部水域人工島的規劃研究撥款，在財委會今屆最後一次會議都未能完成表決，整個發展計劃最少延遲兩年。在屯門龍鼓灘進行近岸填海及重新規劃屯門內河碼頭用地的建議，更連議程都無法排上去討論。

部分人以為可較快落實的發展棕地和農地建議，事實亦證明絕不容易。以元朗橫洲發展計劃為例，重置棕地作業者的問題遲遲未解決，對村民的安置、補償及遷拆安排更是一波三折，整個計劃由構思研究至正式開始收地，前後已用了超過8年。

至於旨在加快發展私人農地的「土地共享先導計劃」，由於不涉修改法例或撥款，已於今年5月開始接受申請。但在攬炒派的「官商勾結」、「利益輸送」抹黑指控下，至今未見任何成功個案。

填海填不得、郊野公園用地碰不得，發展棕地和農地亦快不得，各項增加土地供應的選項都嚴重受阻，「多管齊下」變成「路路不通」、「處處受阻」，因此即使面對黑暴、疫情及美國制裁三重打擊，本港樓價在中短期內看來仍難以大跌，公屋輪候時間與劏房住戶數目勢必再創新高，市民的置業安居夢難圓。

難怪有不少人認為，經常口講反對高地價、高樓價的「攬炒派」，才是「地產霸權」的最忠實支持者。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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