經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：人幣走強 利好港股

【明報專訊】美國新冠肺炎疫情嚴峻，近日單日確診超過6萬宗，另一邊廂急着經濟重啟的特朗普政府被迫要開倒車，20多個州份要暫停或撤回部分重啟經濟的計劃，在距離大選只餘下4個月，疫情、選票似乎兩頭也不到岸。美國人一向儲蓄率較低，只有18%，遠低於中國的45%。在缺乏儲蓄下，加上疫情令經濟活動嚴重停頓，美國政府不得不向民眾提供救濟金，加上為了救市聯儲局瘋狂印鈔，令美股收復失地，但同時美元的購買力在下跌，美元亦同樣正在下跌。

美匯指數在3月市場恐慌時，急升創出102.81的14年高位後，聯儲局大幅放水令美匯指數急速回落，3個月下跌了6%至上周的96水平，技術圖表上50天線跌破200天線形成死亡交叉，下一重要關口為今年3月急升前的起步點95。金價亦受惠美元下跌企在每盎司1800美元以上，策略上繼續逢低吸納，上望1900美元。

香港銀行體系結餘4年新高

在2011至2019年，美元和美國股市一同上漲，時至今日在弱美元大環境下，投資者部署上的取態亦因而改變。美匯指數是由美元兌6個主要國際貨幣（歐元、日圓、英鎊、加拿大元、瑞典克朗和瑞士法郎）的匯率，經過加權幾何平均數計算獲得，其中佔比最重為歐元，佔57.6%，資金流出美元有機會參與估值較為低的歐洲股票市場，意大利及西班牙的國債收益率最近有所下跌，信貸憂慮緩解，投資者對於歐元的信心也有所回升。

人民幣上周亦再度突破7算見6.98水平，同樣受惠美元走弱；港元兌美元匯價多次觸發7.75的強方保證，令金管局要連番入市買美元沽港元，令香港銀行體系結餘，在7月13日增至1802.89億港元，是超過4年來最高。在過去一個多月，香港湧入等值超過700億港元的美元，成港股和A股的助燃劑。

人民幣上升，對在港上市公司以人民幣為收入的公司股價有利無害，因每股盈利兌換成港元會受惠。另外A股熱潮令本來港股只有ATMX帶頭的情况有變，資金開始追逐AH差價、金屬（如銅、鋁、鋼）、內險等落後板塊，投資主題多了，投資者可捕捉資金板塊輪動的機會隨之增加。預料港股回調後，可受上證向上目標3600點的動力帶動，下半年繼續做好。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]

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