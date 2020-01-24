陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹

另外，美國兩周前至上周亦出現新申領失業救濟人數亦下降、瑞德西韋初步試驗結果不錯，股市和個股如Gilead卻下跌的情况，亦即係上期所述的「好消息當壞消息炒」，簡稱「見光死」。甚至蘋果在歐洲打贏官司的消息也未能帶動股價上升。Tesla和其他科技股亦如此。上述種種情况俱指向有錢趁機沽貨獲利，而接貨的卻沒有能力進一步推上。市場力學計，最好的結果是橫行整固。若加上疫情全球翻發，可能還會下跌一定的幅度。港股用10天和20天線作支持位，若穿就會給沽家理由全力踩多兩腳。若被政府和央行ambush，再用放水去頂，則可能夾區間橫行。且看8月如何。

如果再長線一點看，經濟上可能要保守些了。請看附圖：美國GDP同比變化率減去CPI同比變化率，與美國債10年及2年債息差比較。有意思的是扣除通脹率變化後的GDP同比變化，跟債息差成正關係，不過就慢了約10至14個月。換言之，現時美國債息差剛由負數（即倒轉）變回正數之際，GDP同比再扣除CPI同比後尚有10至14個月收縮期。當然這不單止說GDP還有機會繼續收縮（或增幅放緩），CPI同比也有可能上漲，尤其現在的生產和運輸（特別係空運）都受疫情影響。雖說未至價格大漲甚至斷供，但個別進口貨價格上漲又供港緩慢卻是事實。若再遇上聯儲局亂放水，CPI就有機會更高。即係衰退後，因為救市而出現的滯脹。

綜合看，最差時候未到，但可以來得更漫長，而其間還可以有反覆。以股票而言，只能作短中線部署，而且頗為政策及資金市。因經濟周期未走到尾聲，真正的長線投資都未宜進場。又由於通脹有機會再上，至少係滯脹情境，黃金仍值得投資。石油供過於求，卻又加上美元濫發轉弱的交互作用下，波幅橫行機會更高。

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[陳大為 世界為觀]