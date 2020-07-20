經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：港樓．講樓

【明報專訊】好久沒講香港樓市，上周四參加了一個明星經濟學家的電話會議，會上他提到香港樓市，說「在去年180天黑暴，今年以來的《國安法》和新冠疫情三重擊下，港樓竟沒怎麼跌，簡直難以想像？」會後朋友也問我，到底香港樓市現在情况如何？展望如何？年頭小金人預測今年工商舖價格暴跌，寫字樓挫20％至30%，住宅跌15%。半年過去了，工商舖價格確實暴跌，且沒企穩迹象；寫字樓半年來跌了有10％至15%，空置率和租金也惡化得很快；倒是住宅比想像堅韌，比預期的強，今天小金人說說自己的分析。

到7月12日，反映主要大型屋苑二手住宅樓市走勢的中原城市領先指數（CCL）連升兩周，最新報180.81，按周漲1.04%，為今年第4度升越180關，比年頭還有1至2%漲幅。是不是很錯亂？指數竟然是漲的。

以小金人自己的觀察，樓價今年以來整體是跌的，可能有6%，mass market（尤其是1000萬元以下）跌一點點，中端（2000萬至4000萬元）跌了有接近7至10%，豪宅也有5至7%跌幅。這種實際價格必須是經常看房的人才會知道，指數只能提供參考。最近豪宅交投轉活躍，mass market有很強承接力，中端仍然疲弱。事實上這就是社會現狀，社會繼續往貧富兩級分化，中產式微。

港島豪宅轉強 整體二手比一手旺

最近市場升勢主要由豪宅帶動，尤其港島。反映豪宅市况的CCL大型單位樓價指數最新報178.11，創20周新高，按周上揚1.12%，連升兩周共2.35%。小金人最近看了一遍樓，港島豪宅明顯轉強，尤其是貝沙灣和南區，發展商也把不少貨底特色單位拿出來賣，條款頗為吸引。港島豪宅特點還是奇貨可居，上半年半山和南區的成交比去年還多一點，哈哈！今年上半年77宗，去年同期75宗。當然現在社會的不穩定讓一些業主終於願意賣，可展現誠意的是願意賣而不是降價。西九有一定壓力，港漂去年黑暴和今年疫情受的驚嚇不少，有陸續離開香港的，新來的也來不了。1000萬元以下的大眾市場受益林鄭放寬按揭，市場也很不錯。

二手市場遠比一手市場強，看看成交。今年上半年一手銷售6390套（去年同期12539套）； 二手銷售21061套（去年同期21981套）。數據很明顯反映，二手成交如野草般堅韌，當然價格有微跌，不過這已經比想像中好不少。今年香港二手成交全年可能跟去年差不多，接近38000套，一手就很麻煩，可能只有12000套，約是去年的60%。這其中反映主要的地產商沒有庫存壓力和現金流壓力，加上新供土地不足，所以主要地產商都悠着，沒人做傷害自己的事。數據說話，今年上半年新供土地只是4470套，上半年一手銷售只有去年一半，還有6390套。過去兩年，新增供地只有同期一手銷售的70%，今年照舊，那你說主要發展商憑啥劈價賣樓。

當量寬到了無底線，無廉恥的地步……

明星經濟學家說港樓沒跌沒天理，調侃一下，他更多是從內心出發，而不是科學。因為全球貨幣多發，如果從單位購買能力來計價，如果港樓上半年跌6%，真實價格就是跌10％至15%。正常道理，如果市場經濟有效，上半年的港樓可能要漲，至少微漲。現在它反而跌了6%，這中間的分別可能已經就是黑暴、疫情和國安法的影響。為何說如果市場經濟有效，上半年香港住宅可能要微漲，還是量寬搞的鬼，這是年頭沒預期到的。誰能預測到今年上半年的新冠疫情，誰更能預測到美國政府毫無底線的放水（還有歐日中的放水，較為溫和）。所以年頭，小金人也是覺得今年樓市要跌15%的（因為政治紛爭，中美衝突和環球經濟惡化）。

美今輪量寬 規模超金融海嘯

上半年，美國到底怎樣無底線的放水？3月中，新冠和石油危機誘發金融市場崩盤，美國緊急救市，聯儲局祭出毫無底線、毫無廉恥的新一輪量寬，到現在，已經釋放出3萬億美元出來，從貨幣政策和財政政策兩方。美國貨幣政策不看M2，看聯儲局資產負債表，3月15日之前利率砍到零，之後負債表從4.4萬億漲到現在7.3萬億美元，增了2.9萬億，4個月增加了65%。乖乖，美國2008年以來的三輪量寬到2019年加起來大概也就3.5萬億美元，從2008年不到1萬億擴到高峰4.5萬億美元。現在3個月接近就3萬億美元。

上半年美國3萬億美元的量寬，啥概念？世界第二大經濟體中國的外匯儲備就是3萬億美元出頭，這是40年來省吃儉用儲下的。美GDP去年21.4萬億美元；M2在6月底18萬億美元，3萬億也就是17%的M2總餘額。所以，你說這一輪美國的量寬有多無恥，簡直應該被雷劈！而且，3月中批准的3萬億美元到7月底就快花盡，可能還會再印2萬億美元出來……簡直沒完沒了，美元是國際貨幣，美國這樣印錢就是變相剝削全世界，當然，奴隸們已經樂在其中，連接受這個事實都不敢。

那中國呢？也印了，現在這世界局勢，由不得你不印。人民幣不是國際主要貨幣，剝削也就自己人。不過尚好這次中央印得挺含蓄。上半年，如果光講M2的話，增速從8.4%增到11.1%，對應增量大概5.8萬億元人民幣。如果講社融的話，上半年放了21萬億元人民幣，比去年上半年多了6萬億元人民幣，這6萬億應該算多放的水吧。現在中國的社融總餘額是272萬億人民幣，也就是2.2%，跟美國的17%差十條街，也不如歐日。

美元大貶值 不無可能

看了這個分析，大家應該明白為何上半年股市、債市都能完全收復失地，甚至不少創出新高。實體經濟太差了，量寬釋放出來的流動性流不進實體經濟，主要流入股市債市金市，然後也有些流入樓市，當然能源和原材料跟實體經濟太近還是興趣乏味。朋友們，這就是上半年為何環球樓市沒崩的原因，不光是香港樓市，早上，小金人還跟在加州的友人查證，她說加州樓市也是紋絲不動，好得很。美國現在可是每天新增確診7萬人，看，錢的遊戲！倫敦也是，還不錯；上海也是，深圳更是好到被調控。

所以，上半年，香港樓市跌6%。那為何大部分人還是憤憤不平？因為大部分人在上半年變得更窮了，又被美國佬洗劫了。很多蠢貨盡然還能做到被人賣了還幫着人家數錢。

小金人不是改變對樓市的態度，我覺得上半年跌了6%，下半年應該還是會繼續微跌。因為香港自身的政治社會經濟挑戰實在太大了，香港的沉淪尋底需要好幾年時間。所以，就算有老美的無底線無廉恥量寬，港樓還是會有調整的。當然，工商舖和寫字樓這種跟實體經濟關聯度更高的就跌得更多了。

那樓買還是不買？最主要還是看你是不是剛需，還有你的承受能力。如果符合這兩個條件，那就是一個可以承擔的消費，那就別太計較那一點點漲和跌。而且忐忑的人永遠忐忑，樓市好的時候怕買貴了，樓市差的時候怕進一步尋底。事實上best timing誰知道？那賣不賣呢？看你倉位和有沒有更好投資，小金人也不是巴菲特，可我反正很怕過量的現金配置，尤其是美元（港元）。美國2008年以來的印鈔簡直到了喪心病狂地步，貨幣供應漲了約四倍多，還在加速印，美國雖是世界霸主，可現在的美國已經無法再像1915至2000年期間向其他國家輸出利益，反而現在是不停變本加厲的收割其他國家，欲壑難填，其他瘦骨嶙峋的各國能讓你再收割多久，美元雖在可見將來還必是世界最強貨幣，可美元的大貶值卻是不無可能的，不可不防！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

上 / 下一篇新聞

國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
證監：國安法下券商報告可續發表意見
證監：國安法下券商報告可續發表意見
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
富達簡立恒 上期測中港股調整
富達簡立恒 上期測中港股調整
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
Chatbot生成器助企業自製專用客服
Chatbot生成器助企業自製專用客服
研發粵語Voicebot搶先機
研發粵語Voicebot搶先機
張兆聰：投機買入影視股
張兆聰：投機買入影視股
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
張兆聰：手機設備股可分段吸納
張兆聰：手機設備股可分段吸納
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
劉宇亮：人幣走強 利好港股
劉宇亮：人幣走強 利好港股
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振球：中國好 香港也會好
陸振球：中國好 香港也會好
林少陽：中國市場利率走低利股市
林少陽：中國市場利率走低利股市
技術取勝：港交所20天線有支持
技術取勝：港交所20天線有支持
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
李順威：增長股表現仍優於價值股
李順威：增長股表現仍優於價值股
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
周顯：跌得雖急 熊巿未現
周顯：跌得雖急 熊巿未現
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
王弼：增持黃金與公用股
王弼：增持黃金與公用股
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
湯文亮：字乃文章衣冠
湯文亮：字乃文章衣冠
陳永傑：港樓強過港股
陳永傑：港樓強過港股
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
布少明：內地買家續購港豪宅
布少明：內地買家續購港豪宅
李志成：樓市「抗疫」三大因素
李志成：樓市「抗疫」三大因素
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
半山捌號迷你戶 西半山罕見
半山捌號迷你戶 西半山罕見
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
疫市買新經濟ETF增值財富
疫市買新經濟ETF增值財富