霍家成：移民調配資產 不宜一次過

不少人現時蜂擁兌換美元，現時是兌換美元最佳時機嗎？事實上，在聯繫匯率制度下，港元匯率保持穩定在7.75至7.85港元兌1美元的區間內，加上現時美元息口低至接近零的水平（美國10年期債息），即使已兌換為美元，存放銀行敍做定期息口亦相當低，筆者建議若不急用美元，倒不如遲一下才兌換。無論如何，葉先生首要做好投資規劃，為日後移居海外做好準備，他現時持有約200萬港元流動資金，容許他有更多投資選擇。

移居外地 更要投保高端醫療保

首先筆者建議葉先生購買一份終生危疾附帶高端醫療、全球保障的美元保單，保額100萬港元，供款年期為25年，由於醫保部分設有2.5萬港元墊底費，故每月整體保費折合約4142港元，屬葉先生的負擔範圍，亦確保日後移居外地亦可有保障。

要留意的是，如葉先生在北美及大部分西歐國家持續居留365日，其在該居留地區所接受的醫療服務或治療的賠償將永久減至可獲賠償額的60%。但由於葉先生打算如移居日本或台灣，所以不受影響。

葉先生現時將全副身家存放銀行生息，然而銀行利息長年維持低水平，無發揮財富增值的功效。由於葉先生稱不善投資，筆者建議他考慮市場上以美元計價的投資相連保單。此類保單供款期至少10年，並設提早贖回費，故要有心理預備這是一項中長線投資方案。

筆者建議葉先生尋求理財顧問協助，以便專人為他評估投資意向及風險胃納能力，以及了解目前投資市場的大趨勢，讓他可以不時審視及調整投資組合。

每月定期、定額供款更可達致「平均成本法」，長線投資期可減低短期波動對投資回報所造成的影響。這類投連險不設保證回報，筆者建議定期約見理財顧問分析基金投資表現。

至於葉先生為保安心而想開立離岸戶口，筆者建議留意三點，利用外資證券行開設離岸戶口時，要特別留意託管人身分；提款或匯款會否涉及手續費；該金融機構是否屬當地存款保障範圍以內，一旦該金融機構倒閉亦設有限度賠償。「不要將所有雞蛋放在同一個籃子裏」是投資一大原則，分散投資等同分散風險，在現今如此波動的市况中更能體現這個好處。

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康宏理財服務有限公司聯席董事

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