經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：投機買入影視股

【明報專訊】上周股市急回，很多股份都由高位回吐10%以上，市况就好像牛市已結束。短期而言仍有整固需要，但筆者覺得也不用太悲觀，始終新經濟股、科技股仍有增長，全球流動性仍然充裕，這兩個條件不變下，市况有整固難大跌，短期可投機買入影視股。

中港股市急升急跌，相信很多投資者都無法及時鎖定利潤。中港股市踏入牛市多時，醫藥、醫療、科技股都是翻倍股集中營，但在官方的牛市到來言論打氣下，散戶極度亢奮蜂擁入場，令市况直線上升。其實大家都疑惑牛市的基礎，科技股確實有收入盈利增長支持，但估值也是天文數字；舊經濟股低殘，一輪直線拉升又已逼近前高位。大家本就抱投機心態，當A股轉趨橫行而成交額未能進一步走高，獲利意欲不斷升溫，市况愈跌就愈急於獲利離場。

流動性推動升市 短期上升空間有限

急跌過後是否已見吸引？市場應該未有清晰看法，更多傾向讓子彈飛一會，看看市况表現如何再說。始終流動性推動的升市，往往就打下了短期高位，潛在上升空間有限，值博率一般。同時美股動力也放緩，亦會影響全球股市，尤其是科技股。

國家電影局發布通知，低風險地區在電影院各項防控措施有效落實到位的前提下，可於7月20日有序恢復開放營業。中高風險地區暫不開放營業。電影相關股份上周五向好，華誼騰訊（0419）、阿里影業（1060）、貓眼娛樂（1896）升幅達6%至7%。

這些影視股不宜太認真去計算有多少盈利、市盈率多少，現在就是一個準破產行業，開始復蘇回到可持續經營。華誼騰訊和阿里影業都參與電影製作，全球電影市場已積壓了超過半年的影片，有很大的釋放潛力，從值博率來看，華誼騰訊市值才18億元左右，阿里影業則超過300億元。從投機角度看，前者爆發力無疑更高。

華誼騰訊只合投機 買入宜小注

此外，集團執行董事袁海波不斷增持股份，由4月底的0.0817元開始至今，愈升愈買，持股量由15.45%升至16.38%，也反映管理層對下半年復蘇的信心。當然，華誼騰訊由2015年的「水牛市」至今累積跌了95%，這些股份只合投機，買入宜小注。本周會沽出鐵塔（0788）和阿里健康（0241），買入30萬股華誼騰訊。另外，會買入200股金礦股ETF（GDX）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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