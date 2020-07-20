經濟

新加坡銀行：家族辦公室成趨勢

【明報專訊】今年新冠肺炎嚴重打擊經濟活動，不過似乎未有影響亞洲區內高淨值客戶進行財富安排，新加坡銀行大中華及北亞地區財富規劃主管何玉儀表示，對比2003年SARS爆發屬地區性影響，今次疫情影響屬全球性，並引來高淨值客戶希望在區內尋找機遇。她表示，因為客戶希望以專業團隊管理和承傳財富，近年成立家族辦公室成為趨勢，該行首季家族辦公室的資產管理規模（AUM）按年上升20%，比同期該行大中華區AUM整體增長10%更高。

首季AUM按年上升20%

何玉儀表示，過去家族辦公室較多在開曼群島、英屬處女島等離岸地區註冊成立，不過近年客戶取態改變，多希望設於鄰近地區如香港和新加坡等。何玉儀指，近年新加坡積極發展家族辦公室行業，家族辦公室可向當地申請稅務豁免，亦有其他政策配合；而香港是傳統的財富管理中心，優勢是進入內地的窗口，亦鄰近大灣區，在內地8.4萬個超高淨值家庭中，有1.93萬是居於大灣區。

去年年中香港擬修訂《逃犯條例》，至近期《港區國安法》立法，市場不時傳出高淨值客戶將資產轉離香港的消息。不過，何玉儀表示，選擇何處建立家族辦公室，是出於各個家庭需要，主要取決於客戶的財富集中在哪裏、在哪裏作出決策較方便，她指亦有中東和歐洲的家庭辦公室選擇設於香港。

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