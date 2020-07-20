港產生科公司基因港 擬在香港主板上市

已投資逾十億 將開發更多大健康產品

王駿指出，基因港在香港總部有逾40人負責科研、市務及推廣中心運作，另在內地設5家工廠及僱用逾300名員工。他表示，公司過去最少花費約10億元研發，加上在內地投資逾6億元設廠，連同技術等無形資產，合計投資數十億元，估值達10億美元門檻的獨角獸水平。他透露，公司目前亦有與參與在常熟設廠。據本報了解，廠房合作方科倫藥業出資1億元人民幣，佔股35%。

基因港掌握酶工程技術專利

基因港掌握酶工程技術專利，王駿稱，公司自2008年起開始研究有助修復人體內細胞的NAD+（即輔酶I），並開發出可供轉化成NAD+的技術，並實現工業化生產，令每公斤以過百萬美元計的生產成本大幅下降。為開發新技術並應用於大健康產業，及供商業對商業銷售（B2B）的環保催化劑產品，他預期公司會每年投入6000萬至7000萬元於研發上。

基因港自3年前進軍消費者市場，王駿說，公司目前在港設有3家零售店，單純的NMN（煙酰胺單核苷酸）營養補充劑售價約1500元，產品更衍生至面膜、燕窩酸、面霜等，2019年銷量按年增長數十倍，並擬還開發更多大健康產品。雖然疫情期間少了遊客購物，但是亦多了注重健康的市民購買。副總經理（業務拓展）張天佐補充，銷售渠道已旁及天貓等跨境電商，亦在澳門物色分銷商。長期在港從事科研的王駿認為，香港掌握了資金、大學培訓人才、市務推廣、管理及鄰近深圳的優勢。他指出，公司若落實在港上市，擬在港設廠，期望市民見證在港的科研成果及管治水平，並給予長期支持的員工回報。