蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創

【明報專訊】不少中環金融圈人士都是蘭桂坊常客，蘭桂坊集團今次與共享辦公室營運商theDesk結盟，便希望融合中小商務企業圈及蘭桂坊社交網絡，締造更多商機。蘭桂坊集團行政總裁盛凱認為，蘭桂坊恍如「線下社交平台」，theDesk則擁有大量中小企客戶或初創企業等，合作可帶來協同效應。
共享辦公室 重提供增值服務
theDesk聯合創辦人及行政總裁許飈認為，共享辦公室行業已步入新階段，營運商要圍繞生態圈企業提供增值服務，而非單靠裝修或設計。
今次合次下，theDesk將為蘭桂坊集團旗下加州大廈的5,000方呎多功能活動場地進行推廣和尋找新用戶。
許飈透露，雙方會按場地收入分成，認為合伙營運更能反映「Coworking」的精神。他指出，共享辦公室不能單靠承租大面積空間及裝修吸客，而是要聚集企業互相交流，除了提供辦公室空間，更要提供增值服務。
許飈表示，theDesk今年6月底的會員數目較去年底淨增40%，部分增長源自行業出現整固，有同行結業後，租戶轉投旗下網絡。許飈認為，第三波疫情影響著每個行業，即使情况在數周內有所改善，個人和企業都將繼續保持極其謹慎的態度，預計共享工作空間行業將在2020年下半年進一步整合。
內地科網來港第二上市 帶動辦公室需求
此外，近期不少內地科網公司來港第二上市，許飈認為可帶動中環辦公室需求，公司亦考慮蘭桂坊舉行一站式服務，例如在蘭桂坊區內餐廳舉行午餐會，其後租用多功能活動埸地作路演。
他認為，業主依賴物業升值賺大錢的時代已逐漸成為過去，雖然辦公室需求龐大，但業主更要為物業加入軟性服務，以提高物業回報。