蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創

共享辦公室 重提供增值服務

theDesk聯合創辦人及行政總裁許飈認為，共享辦公室行業已步入新階段，營運商要圍繞生態圈企業提供增值服務，而非單靠裝修或設計。

今次合次下，theDesk將為蘭桂坊集團旗下加州大廈的5,000方呎多功能活動場地進行推廣和尋找新用戶。

許飈透露，雙方會按場地收入分成，認為合伙營運更能反映「Coworking」的精神。他指出，共享辦公室不能單靠承租大面積空間及裝修吸客，而是要聚集企業互相交流，除了提供辦公室空間，更要提供增值服務。

許飈表示，theDesk今年6月底的會員數目較去年底淨增40%，部分增長源自行業出現整固，有同行結業後，租戶轉投旗下網絡。許飈認為，第三波疫情影響著每個行業，即使情况在數周內有所改善，個人和企業都將繼續保持極其謹慎的態度，預計共享工作空間行業將在2020年下半年進一步整合。

內地科網來港第二上市 帶動辦公室需求

此外，近期不少內地科網公司來港第二上市，許飈認為可帶動中環辦公室需求，公司亦考慮蘭桂坊舉行一站式服務，例如在蘭桂坊區內餐廳舉行午餐會，其後租用多功能活動埸地作路演。

他認為，業主依賴物業升值賺大錢的時代已逐漸成為過去，雖然辦公室需求龐大，但業主更要為物業加入軟性服務，以提高物業回報。