盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌

指不乏國際企業考慮成本 將部門移出中環

盛凱表示，新一波新冠肺炎疫情短期將打擊本港餐飲業，但幸運的是，行業在3至4個月前已經掌握處理相關情况經驗，正面來看，這可以減少恐慌，並相信餐廳會構思出更多創意方法應對疫情大流行所帶來的影響。

盛凱又稱，5月初疫情略為緩和期間，餐廳出現強勁反彈，個別酒吧生意做好，他笑言，香港人喜歡「飲飲食食」，早前餐廳早餐、午餐，以至周末訂單都幾乎全滿，甚至已重回去年首季的水平。盛凱估計，疫情期間外遊無望，港人轉而本地度假（Staycation），一度成為餐飲酒店業改善生意的希望，他期望，疫情能盡快好轉，日後可逐步放寬旅行限制，連接其他疫情受控的國家，重新吸納遊客及商務客。

對於近期中環空置率向上，盛凱認為，自從他加入蘭桂坊集團以來，中環的環境一直不斷改變，最近兩至三年，不乏國際企業考慮到成本問題，將部分部門移出中環，但同時大量內地金融企業進駐，包括基金、家族辦公室。問及港區國安法會否令國際企業移出香港，盛凱認為，現時跨國或對港區國安法抱有疑問，但相信情况將會穩定下來，企業會明白澳洲及加拿大所實施類似法例，相信他們消化後會對香港持有信心。

稱海洋公園被「綁死咗」 可改變一下規則

談到疫情重創旅遊業，父親盛智文曾經出任主席的海洋公園陷入財困，盛凱表示，管理海洋公園是一項困難工作，海洋公園為法定機構，屬非牟利機構，亦不能發展內地或海外市場，形容海洋公園被「綁死咗」。盛凱指出，如果可以改變一下規則，讓海洋公園成為一盤完全商業的生意，亦有利香港發展。

他笑言，自己雖然有興趣加入海洋公園任管理層，但「現時已經有很多人才加入」。盛凱認為，迪士尼擁有漫威等著名品牌，令到香港迪士尼樂園在軟件佔優，海洋公園需要時間再發展自家品牌，正如盛智文當年一手打造海洋公園哈囉喂，正是一個以品牌為公園帶來盈利方式。