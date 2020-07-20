安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品

明報記者 歐陽偉昉

事實上，亞洲保險和安我保險的辦公室僅「相隔一條馬路」，黃子遜表示，「每當過對面辦公室時，都要轉換另一個思維」。她指出，不少傳統保險歷史較長，系統經過不同修改，服務對象亦多是公司客戶為主，因此產品設計流程較慢、架構較為複雜，成本也較高。不過虛擬保險是新成立公司，營運需要應用新技術，因此研發產品會較具彈性。她又提到，安我今年每個月都有新產品推出，架構亦較精簡，有助降低成本。

推獨特產品 如兒童疫苗接種保障

黃子遜認為，出身於傳統保險公司，有助知道市場上的產品缺陷，例如客戶索賠額不足，以針對推出產品缺口。安我保險在營運上，主要是由科技出身的同事作主導，作為管理層，黃子遜認為最重要是開放想法，接受年輕同事的意見。

安我保險推出的部分產品較為獨特，例如在上月推出兒童疫苗接種保障，為6歲以下兒童接種疫苗後，出現副作用時提供住院賠償。

黃子遜表示，他們有專責同事收集在網上留意到的保險需求，因為一些父母在討論區擔心因為新冠肺炎疫情，子女延遲到診所打疫苗，會否出現有更高風險出現後遺症，帶動安我研究產品需求，建立相關產品。

可按個別客戶風險度身訂做

黃子遜表示，傳統保險，特別是商業保險，產品會偏向按個別客戶的風險度身訂做，虛擬保險則會與生活需要相關，承保的風險較簡單、微細和碎片化。她指出，安我會推出一些市場上未有相關保障的產品，例如電子錢包保障，因為產品較新，公眾仍未了解這些產品保障內容，需要向公眾教育宣傳。

安我保險去年10月正式開業，黃子遜表示以旅遊保險售出的保單最多，其次為癌症保障。不過今年初新冠肺炎在全球蔓延，港人外出旅遊幾乎全部中止。

黃子遜指，重開邊境時間再次推遲，他們6月時曾表示可在5年後收支平衡，目前已較難估計。因為疫情變化，安我今年會側重健康險業務，以遊戲方式推廣，「原來保險可以好生活化」。

[保險轉型系列之二]