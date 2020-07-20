香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同

雖然美國政府的《香港自治法案》於上周二已生效，但制裁行動中沒有包括任何涉及針對本港聯繫匯率的措施，換言之，本港國際金融中心的地位暫時沒有受到衝擊，中國日後可以繼續透過本港進行美元融資，因此香港的作用將仍然對中國非常重要；本月初彭博報道，特朗普顧問團隊曾討論，透過限制香港銀行兌換美元，以削弱聯繫匯率制度，惟有關提議遭白宮其他官員反對，擔心此舉只會傷害香港銀行及美國，而非中國。

Celeste Tay上周二在電話會議中回應記者提問時指出，美國政府採取激烈行動去削弱聯匯，並非該行所預測的基本情况，因為這樣對在本港經營業務的國際銀行的潛在不利影響高於中國銀行，而且對全球金融穩定亦有重大含義，故她估計聯匯將仍有很好的支持。

港銀行體系存款多 可減低被降級影響

自去年中社會運動爆發以來，三大國際信貸評級機構中，只有標準普爾未下調香港的主權信貸評級，在上月最新公布的評級報告中仍維持香港長期發行人信貸評級為「AA+」，較穆迪及惠譽均高出兩級，而目前不論標普穆迪及惠譽給予香港的評級均高於中國（表），是次美國政府撤銷本港特殊待遇，會否導致本港評級被下調呢？

Tay表示，她不評論其他信貸評級機構的情况，但Loomis Sayles的看法是，若中國繼續增加對香港的控制，長遠來說香港主權信貸評級將與中國接近。 她亦補充，目前本港銀行體系有大量存款，若這情况維持不變的話，即使日後香港被下調主權信貸評級，也不會對企業帶來非常不利的影響。

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