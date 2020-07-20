聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪

明報記者 葉創成

《Money Monday》封面故事近期專訪的多名專家先後準確短期市况，上期受訪的富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恒便測中港股上周出現調整（見配稿）；除了捕捉短期股市變化帶來的賺錢機會，根據經濟政治發展「看長遠、看大局」作中長期部署同樣重要。國家統計局上周公布第二季GDP數據，是內地經濟走出疫情回復增長的成績單，而上周二美國則宣布中止對本港的特殊待遇，影響亦可以相當深遠，因此今期專訪既學貫中西亦熟悉中美國情的紀沫就此詳細分析。

經濟增長復工復產 提振消費

紀沫指出，內地第二季GDP按年增長3.2%，對比第一季在疫情衝擊下收縮6.8%，出現V形反彈，優於市場預期，而消費、投資及貿易三頭馬車中則以後兩者表現較佳（圖2），「中國因應疫情所採取的救市力度沒有美國那麼大，因此上季能夠實現這麼高的經濟增長屬相當不容易，為什麼可以做到呢？因為中國第一季已從疫情先進先出，第二季即使採取繼續非常嚴格的防疫措施，復工復產度仍然很快，而在三頭馬車中，固定資產投資包括基建及房地產投資都恢復得很好，進出口表現亦優於預期，雖然消費復蘇沒有市場預期般快，但還是按部就班在復蘇中，而在疫情防控措施下，消費要有增長是十分不容易的」。

內地居民平均可支配收入第二季按年下跌1.3%，雖然已較第一季跌幅收窄（圖3），但由於始終有關收入仍在下跌中，導致期內社會消費品零售總額按年下跌3.9%亦屬可以理解；紀沫強調，國務院總理李克強5月在全國兩會記者會上早已指出內地有6億人每月收入在1000元人民幣左右，上述收入及消費數據亦反映內地疫情下的實况，「 中國現有14億人口，當中有6億每個月收入在1000元人民幣左右，即是有6億低收入人口(儲蓄不多、手停口停)，在疫情的情况下，他們在4月及5月可能還沒有百分百復工，也實在沒有那麼多錢去消費，而且還有通貨膨脹（帶來實質購買力下跌）的問題」。

A股財富效應曲線撐消費

紀沫認為，要解決內地居民可支配收入下跌導致消費轉弱的問題，最好的方法是推動經濟增長，「疫情後中國最大的貢獻便是令經濟回復增長，因為只要經濟增長，才能解決老百姓消費的問題……我們預期內地經濟第三季增長較好的時候，也即是更多企業能夠復工復產，更多低收入人口才能賺取收入，用來增加消費支出」；故她相信，即使內地經濟第二季已出現V形反彈，中央下半年會繼續以寬鬆貨幣政策及積極財政政策支持經濟增長。

反映內地300大市值高流通性股份表現的滬深300指數今年以來上升一成，而不少在科創板上市的股份在掛牌首日表現強勁，例如中芯國際（本港上市編號0981、內地上市編號688981）上周四掛牌首日便勁升收報82.92元人民幣，較招股價高出2.02倍，每手100股賺近5500元人民幣。根據紀沫的觀點，內地A股若能繼續保持強勢，為投資者帶來賺錢機會，也是幫助內地低收入人口提升收入的方法之一：「如果內地低收入居民能夠拿出一點點錢來股市投資，（並且選對投資標的賺錢），便會產生財富效應」。

雖然自從美國聯儲局於3月下旬宣布無限量寬（QE）救市以來，美股三大指數均錄得近五成的升幅，但紀沫指出，最具代表性的美股標指今年以來仍錄得跌幅，「美股在3月出現幾次融斷後，在聯儲局大幅放水支持下，近月始出現回升，如果投資者從年初持有標指至今沒有賺取回報，表現明顯跑輸內地A股」。

首要控制疫情 優質中資股仍有上升空間

美匯指數上周下跌0.73%，連跌4周，紀沫分析，在美國經濟仍未能擺設疫情陰霾的情况下，她對美匯偏軟不感到意外，料此情况在下半年會繼續，而人民幣匯價會相應升值至6.8水平，此舉亦增加中資股的吸引力。

總結是次訪問時，紀沫強調，內地經濟在疫情中先進先出，第二季GDP已回復增長，而且中央料繼續以貨幣及財政政策支持經濟，在繼續成功控制疫情的前提下，內地經濟復蘇勢頭會持續至下半年，她個人相信優質中資股仍有上升空間。

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