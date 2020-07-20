經濟
封面故事

聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪

【明報專訊】新一波新冠肺炎疫情在本港爆發之際，美國總統特朗普在上周二簽署《香港自治法案》，中止對本港特殊待遇，而內地上周四公布第二季GDP按年增長3.2%，走出疫情拖累首季GDP收縮6.8%的陰霾(圖1），今期封面故事訪問聯博大中華區首席經濟學家紀沫及Loomis Sayles宏觀策略資深主權信貸分析員Celeste Tay分析最新形勢。紀沫認為內地經濟已率先走出疫情，加上中央料繼續以貨幣政策及財政政策刺激經濟，經濟增長勢頭將延續至下半年，有利中資股延續升浪； Tay分析，美國中止本港特殊待遇暫時實質影響有限，惟會帶來負面的市場氣氛。

明報記者 葉創成

《Money Monday》封面故事近期專訪的多名專家先後準確短期市况，上期受訪的富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恒便測中港股上周出現調整（見配稿）；除了捕捉短期股市變化帶來的賺錢機會，根據經濟政治發展「看長遠、看大局」作中長期部署同樣重要。國家統計局上周公布第二季GDP數據，是內地經濟走出疫情回復增長的成績單，而上周二美國則宣布中止對本港的特殊待遇，影響亦可以相當深遠，因此今期專訪既學貫中西亦熟悉中美國情的紀沫就此詳細分析。

經濟增長復工復產 提振消費

紀沫指出，內地第二季GDP按年增長3.2%，對比第一季在疫情衝擊下收縮6.8%，出現V形反彈，優於市場預期，而消費、投資及貿易三頭馬車中則以後兩者表現較佳（圖2），「中國因應疫情所採取的救市力度沒有美國那麼大，因此上季能夠實現這麼高的經濟增長屬相當不容易，為什麼可以做到呢？因為中國第一季已從疫情先進先出，第二季即使採取繼續非常嚴格的防疫措施，復工復產度仍然很快，而在三頭馬車中，固定資產投資包括基建及房地產投資都恢復得很好，進出口表現亦優於預期，雖然消費復蘇沒有市場預期般快，但還是按部就班在復蘇中，而在疫情防控措施下，消費要有增長是十分不容易的」。

內地居民平均可支配收入第二季按年下跌1.3%，雖然已較第一季跌幅收窄（圖3），但由於始終有關收入仍在下跌中，導致期內社會消費品零售總額按年下跌3.9%亦屬可以理解；紀沫強調，國務院總理李克強5月在全國兩會記者會上早已指出內地有6億人每月收入在1000元人民幣左右，上述收入及消費數據亦反映內地疫情下的實况，「 中國現有14億人口，當中有6億每個月收入在1000元人民幣左右，即是有6億低收入人口(儲蓄不多、手停口停)，在疫情的情况下，他們在4月及5月可能還沒有百分百復工，也實在沒有那麼多錢去消費，而且還有通貨膨脹（帶來實質購買力下跌）的問題」。

A股財富效應曲線撐消費

紀沫認為，要解決內地居民可支配收入下跌導致消費轉弱的問題，最好的方法是推動經濟增長，「疫情後中國最大的貢獻便是令經濟回復增長，因為只要經濟增長，才能解決老百姓消費的問題……我們預期內地經濟第三季增長較好的時候，也即是更多企業能夠復工復產，更多低收入人口才能賺取收入，用來增加消費支出」；故她相信，即使內地經濟第二季已出現V形反彈，中央下半年會繼續以寬鬆貨幣政策及積極財政政策支持經濟增長。

反映內地300大市值高流通性股份表現的滬深300指數今年以來上升一成，而不少在科創板上市的股份在掛牌首日表現強勁，例如中芯國際（本港上市編號0981、內地上市編號688981）上周四掛牌首日便勁升收報82.92元人民幣，較招股價高出2.02倍，每手100股賺近5500元人民幣。根據紀沫的觀點，內地A股若能繼續保持強勢，為投資者帶來賺錢機會，也是幫助內地低收入人口提升收入的方法之一：「如果內地低收入居民能夠拿出一點點錢來股市投資，（並且選對投資標的賺錢），便會產生財富效應」。

雖然自從美國聯儲局於3月下旬宣布無限量寬（QE）救市以來，美股三大指數均錄得近五成的升幅，但紀沫指出，最具代表性的美股標指今年以來仍錄得跌幅，「美股在3月出現幾次融斷後，在聯儲局大幅放水支持下，近月始出現回升，如果投資者從年初持有標指至今沒有賺取回報，表現明顯跑輸內地A股」。

首要控制疫情 優質中資股仍有上升空間

美匯指數上周下跌0.73%，連跌4周，紀沫分析，在美國經濟仍未能擺設疫情陰霾的情况下，她對美匯偏軟不感到意外，料此情况在下半年會繼續，而人民幣匯價會相應升值至6.8水平，此舉亦增加中資股的吸引力。

總結是次訪問時，紀沫強調，內地經濟在疫情中先進先出，第二季GDP已回復增長，而且中央料繼續以貨幣及財政政策支持經濟，在繼續成功控制疫情的前提下，內地經濟復蘇勢頭會持續至下半年，她個人相信優質中資股仍有上升空間。

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
證監：國安法下券商報告可續發表意見
證監：國安法下券商報告可續發表意見
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
富達簡立恒 上期測中港股調整
富達簡立恒 上期測中港股調整
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
Chatbot生成器助企業自製專用客服
Chatbot生成器助企業自製專用客服
研發粵語Voicebot搶先機
研發粵語Voicebot搶先機
張兆聰：投機買入影視股
張兆聰：投機買入影視股
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
張兆聰：手機設備股可分段吸納
張兆聰：手機設備股可分段吸納
蔡金強：港樓．講樓
蔡金強：港樓．講樓
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
劉宇亮：人幣走強 利好港股
劉宇亮：人幣走強 利好港股
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振球：中國好 香港也會好
陸振球：中國好 香港也會好
林少陽：中國市場利率走低利股市
林少陽：中國市場利率走低利股市
技術取勝：港交所20天線有支持
技術取勝：港交所20天線有支持
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
李順威：增長股表現仍優於價值股
李順威：增長股表現仍優於價值股
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
周顯：跌得雖急 熊巿未現
周顯：跌得雖急 熊巿未現
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
王弼：增持黃金與公用股
王弼：增持黃金與公用股
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
湯文亮：字乃文章衣冠
湯文亮：字乃文章衣冠
陳永傑：港樓強過港股
陳永傑：港樓強過港股
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
布少明：內地買家續購港豪宅
布少明：內地買家續購港豪宅
李志成：樓市「抗疫」三大因素
李志成：樓市「抗疫」三大因素
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
半山捌號迷你戶 西半山罕見
半山捌號迷你戶 西半山罕見
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
疫市買新經濟ETF增值財富
疫市買新經濟ETF增值財富