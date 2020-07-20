有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊

【明報專訊】立法會於7月9日通過《有限合伙基金條例草案》，並將於8月31日實施。熟悉處理有限合伙的德杰律師事務所合伙人黃柏維稱讚政府在推動新例上願意聽取業界的意見，給予業界彈性，認為可達到與常用的開曼群島註冊有限合伙相近效果。因此他預期，將來新例的有限合伙機制，會吸引更多基金來港註冊，有助香港為經濟復蘇作準備。
現有條例不利封閉式基金
黃柏維說，現時香港及亞洲地區有八、九成有限合伙基金是在開曼群島註冊，作為封閉式基金的註冊地。其實在香港向來容許註冊有限合伙，例如酒樓業界便是眾多行業較常使用，只是因為香港原有的有限合伙條例已經過時及不完善，存在不少問題如對派息設有限制等，因此他認為，不適宜作為封閉式基金使用。
儘管原有香港法律上，未能應對封閉式基金需要，但黃柏維相信，新例將會對經濟帶來更大助益。他表示，政府有聽取業界意見，新例給予業界彈性，例如要求普通合伙人在香港註冊，基金可找香港持牌公司管理，並且在港核數，兼可享有相應稅務豁免。
黃柏維預料，政策有助吸引業界在港註冊，並且有信心若落實新例，會有很多人使用，並預期封閉式基金轉移至港。他指出，香港行普通法、稅制簡單，亦有支援有限合伙的人才配套，兼可以外判運作，並且靠近內地市場，均方便吸引包括中國及韓國的基金發起人在內的國際基金落戶。
港優勢不變 設基金有保障
儘管此前，香港面對不同衝擊，黃柏維卻稱，香港的優勢仍然不變，「對中國投資者來說，因為外圍局勢不明朗，投資在香港成立的有限合伙基金，可能會有比較大的保障」。
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