有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊

現有條例不利封閉式基金

黃柏維說，現時香港及亞洲地區有八、九成有限合伙基金是在開曼群島註冊，作為封閉式基金的註冊地。其實在香港向來容許註冊有限合伙，例如酒樓業界便是眾多行業較常使用，只是因為香港原有的有限合伙條例已經過時及不完善，存在不少問題如對派息設有限制等，因此他認為，不適宜作為封閉式基金使用。

儘管原有香港法律上，未能應對封閉式基金需要，但黃柏維相信，新例將會對經濟帶來更大助益。他表示，政府有聽取業界意見，新例給予業界彈性，例如要求普通合伙人在香港註冊，基金可找香港持牌公司管理，並且在港核數，兼可享有相應稅務豁免。

黃柏維預料，政策有助吸引業界在港註冊，並且有信心若落實新例，會有很多人使用，並預期封閉式基金轉移至港。他指出，香港行普通法、稅制簡單，亦有支援有限合伙的人才配套，兼可以外判運作，並且靠近內地市場，均方便吸引包括中國及韓國的基金發起人在內的國際基金落戶。

港優勢不變 設基金有保障

儘管此前，香港面對不同衝擊，黃柏維卻稱，香港的優勢仍然不變，「對中國投資者來說，因為外圍局勢不明朗，投資在香港成立的有限合伙基金，可能會有比較大的保障」。