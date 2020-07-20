經濟

有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊

【明報專訊】立法會於7月9日通過《有限合伙基金條例草案》，並將於8月31日實施。熟悉處理有限合伙的德杰律師事務所合伙人黃柏維稱讚政府在推動新例上願意聽取業界的意見，給予業界彈性，認為可達到與常用的開曼群島註冊有限合伙相近效果。因此他預期，將來新例的有限合伙機制，會吸引更多基金來港註冊，有助香港為經濟復蘇作準備。

現有條例不利封閉式基金

黃柏維說，現時香港及亞洲地區有八、九成有限合伙基金是在開曼群島註冊，作為封閉式基金的註冊地。其實在香港向來容許註冊有限合伙，例如酒樓業界便是眾多行業較常使用，只是因為香港原有的有限合伙條例已經過時及不完善，存在不少問題如對派息設有限制等，因此他認為，不適宜作為封閉式基金使用。

儘管原有香港法律上，未能應對封閉式基金需要，但黃柏維相信，新例將會對經濟帶來更大助益。他表示，政府有聽取業界意見，新例給予業界彈性，例如要求普通合伙人在香港註冊，基金可找香港持牌公司管理，並且在港核數，兼可享有相應稅務豁免。

黃柏維預料，政策有助吸引業界在港註冊，並且有信心若落實新例，會有很多人使用，並預期封閉式基金轉移至港。他指出，香港行普通法、稅制簡單，亦有支援有限合伙的人才配套，兼可以外判運作，並且靠近內地市場，均方便吸引包括中國及韓國的基金發起人在內的國際基金落戶。

港優勢不變 設基金有保障

儘管此前，香港面對不同衝擊，黃柏維卻稱，香港的優勢仍然不變，「對中國投資者來說，因為外圍局勢不明朗，投資在香港成立的有限合伙基金，可能會有比較大的保障」。

相關字詞﹕黃柏維 德杰律師事務所 有限合夥基金條例草案

上 / 下一篇新聞

國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
證監：國安法下券商報告可續發表意見
證監：國安法下券商報告可續發表意見
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
富達簡立恒 上期測中港股調整
富達簡立恒 上期測中港股調整
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
Chatbot生成器助企業自製專用客服
Chatbot生成器助企業自製專用客服
研發粵語Voicebot搶先機
研發粵語Voicebot搶先機
張兆聰：投機買入影視股
張兆聰：投機買入影視股
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
張兆聰：手機設備股可分段吸納
張兆聰：手機設備股可分段吸納
蔡金強：港樓．講樓
蔡金強：港樓．講樓
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
劉宇亮：人幣走強 利好港股
劉宇亮：人幣走強 利好港股
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振球：中國好 香港也會好
陸振球：中國好 香港也會好
林少陽：中國市場利率走低利股市
林少陽：中國市場利率走低利股市
技術取勝：港交所20天線有支持
技術取勝：港交所20天線有支持
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
李順威：增長股表現仍優於價值股
李順威：增長股表現仍優於價值股
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
周顯：跌得雖急 熊巿未現
周顯：跌得雖急 熊巿未現
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
王弼：增持黃金與公用股
王弼：增持黃金與公用股
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
湯文亮：字乃文章衣冠
湯文亮：字乃文章衣冠
陳永傑：港樓強過港股
陳永傑：港樓強過港股
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
布少明：內地買家續購港豪宅
布少明：內地買家續購港豪宅
李志成：樓市「抗疫」三大因素
李志成：樓市「抗疫」三大因素
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
半山捌號迷你戶 西半山罕見
半山捌號迷你戶 西半山罕見
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
疫市買新經濟ETF增值財富
疫市買新經濟ETF增值財富