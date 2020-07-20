證監：國安法下券商報告可續發表意見

罕有周日發聲明

聲明指出，規管市場交易行為（包括在交易所買賣及場外衍生工具市場，使用對沖策略及根據香港賣空制度進行的活動）的規則，以及公認做法亦將維持不變。證監會認為，香港作為國際金融中心的一個基本特點是能夠提供及讓市場取覽所有資訊，並讓資訊自由流通，指「這對於維護市場廉潔穩健及公平，確保定價過程完善健全及維持資金流動穩當而言，至關重要」。

聲明指出，由證監會執行的《證券及期貨條例》及其他法例已就各類市場參與者所須作出的資訊披露，以及其應達到的勤勉盡責程度訂明了清晰的標準，包括上市公司須公布的財務報表及其他披露，首次公開招股（IPO）的保薦人應符合的盡職審查要求，以及分析員所發表的投資研究的質素。

市場有秩序運作 交投仍活躍

證監會表示，自《港區國安法》頒布以來，香港股票及衍生品市場一直保持有秩序運作，而港股交投仍然非常活躍，在各類本地和國際投資者的參與下，以及內地投資者透過股票市場交易互聯互通機制進行交易下，7月上旬的平均每日成交額大幅上升，國際投資者經滬股通及深股通的交易更是翻一倍，印證香港是作為環球資金進入中國內地資本市場的重要樞紐，當局會如該法律頒布前般繼續監管香港市場。