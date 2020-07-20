高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億

毗鄰李嘉誠 早於1月洽貸款

是次遭抵押的深水灣大宅，是潘蘇通於2017年以25億元向恒和珠寶（0513）創辦人陳聖澤購得，毗鄰香港首富李嘉誠旗下的深水灣大宅。據土地註冊處資料，與首富為鄰的潘蘇通只曾在2017年向南洋商業銀行申請按揭，至今年1月突然與交銀香港洽談上述涉及6億元的按揭貸款，最終在4月及5月才正式進行二按及三按。

與首富為鄰的潘蘇通近年活躍香港地產界，早期他旗下高銀地產天津項目投資額達100億美元（約780億港元），他曾表示不會追求貨如輪轉，因無人向他追數，「我自己會揀我鍾意、適合嘅人我先賣畀佢。」潘蘇通及高銀金融近年積極發展本港地產，曾斥400億元在港連奪4地，包括啟德4C區4號商業地王、何文田常盛街住宅地（傲玟）、何文田站一期項目及啟德跑道區4B區4號住宅地皮。

不過，今年初開始高銀頻頻傳出財困消息，直至本月，高銀停牌發公告承認存在債務問題，自今年3月起與票據及貸款的抵押信託人及貸款代理人德銀磋商，並正安排為票據及貸款重新融資，涉及貸款金額逾百億元，方法包括尋求87億元左右的新融資；以及出售其於九龍啟德第4B區4號地皮。

年初傳財困 賣地押股周轉

事實上，高銀金融早於今年3月向離岸註冊公司Top Family Group Limited以70.4億元出售啟德第4B區4號住宅地，估值較兩年前投得地皮下跌逾兩成，更預期因交易虧損25.71億元，似乎已是急於套現不惜蝕讓。而據近期聯交所股權披露顯示，潘蘇通更將其持有約七成高銀金融股權，其中28.18%及7.51%分別抵押予工銀澳門及呂榮梓，合計押股超過35.69%，佔其持股超過一半，反映集團或早在年初已陷財困，並在近月進一步惡化。