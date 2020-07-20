經濟

報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提

【明報專訊】今次國泰君安證券發布報告除做法合規性存疑外，報告中亦提及思摩爾一項與美國醫藥公司AIM合作、有望令患者採用吸入式設備攝入藥品的產品，並指「2020年底或有實質產品推出」。翻查思摩爾招股書內容，雖有提及進軍醫療領域，僅提到計劃2020年底在中國申請銷售批准及認證時間。惟報告未提及資料是否公司提供，因此難斷定是否屬於內幕消息。

思摩爾回覆本報查詢時表示，對於國泰君安的研報發布前並不知情。對於公司自身是否披露過與AIM合作的醫用產品推出時間，公司則表示，有關產品細節可參考招股書，無其他補充。翻查思摩爾招股文件，公司雖然有披露正在研發醫療應用項目，但就未有提及產品的估算推出日期。

思摩爾：參考招股書 無補充

思摩爾在7月10日掛牌，至今暫有兩家內地券商——國泰君安及廣發証券曾發表研究報告，其中以國泰君安最先於上周二（14日）發表報告，目標價高達58元。報告內容除聚焦公司本身的高市佔率、主要客戶市佔率增長快速外，亦提及思摩爾正積極研究霧化器在醫療領域的應用，又估計今年底前或有實質產品推出。至於廣發翌日（15日）發表的報告，則集中分析思摩爾的主營業務電子煙霧化器生意，並無提及醫療業務發展，目標價35.6元，遠不如國泰君安進取。

相關字詞﹕霧化器 研究報告 思摩爾國際 廣發証券 國泰君安

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