國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布

明報記者 馬迪帆

國泰君安證券是在上周二（14日）發表報告，翌日思摩爾單日飈升20%，收報35元，創下上市以來新高（見圖）。本報分別向國泰君安（香港）及證監會查詢發布報告做法是否合規，該行於截稿前未有回覆。消息人士則稱，國泰君安（香港）及內地國泰君安證券為分開營運的兩間公司，前者並不清楚報告事宜，現時內部仍在溝通中。至於證監會則回覆本報，稱不評論個別個案。

涉中港國泰君安 稱分開營運

根據證監會發布的持牌人《操守準則》第16.5（g）項，上市公司在完成首次公開招股（IPO）後40日，新股保薦人及包銷商等須遵守「安靜期」規則，不可發出涵蓋該股的任何投資研究。

不過，現時多家中資行透過註冊不同公司，名義上分開進行包銷及研究業務。以今次個案為例，其投行分部屬於國泰君安在香港註冊公司，而發表報告則為內地註冊的公司。有接近監管機構人士認為，難以斷言其是否違反「安靜期」要求，但強調港方持牌人，有責任「維護客戶最佳利益」。

值得留意的是，儘管有說法指未必違規，但隨着市場產生疑問，消息指國泰君安於上周四（16日）指示員工不要向客戶轉發該份研究報告，並指如已轉發需要通報，但未提及原因。

有中資投行人士認為，若為同一集團下公司，即使賣方為香港公司、買方為內地公司，新股上市後立刻發出報告的做法依然不妥。該人士續指，其所在的投行對此有嚴格規定，行內也普遍對此嚴肅對待。

業界：投資者可投訴 惟證監難調查

有從事證券報告分析的人士則認為，若集團在中港分開進行業務，便要關注信息披露、取得資料方面是否合規。他表示，分析員應是通過正當途徑取得資料，例如招股書等。若資料披露不當，港方「RO」（Responsible Officer，負責人員）亦要負責。

該名分析人士表示，在內地投行任職的內地分析員若要分析香港證券，也需要成為證監會持牌人，遵守操守準則。因此若投資者認為其行為不當，理應可以向證監會投訴。但他表示，多數情况下證監會認為事件在權力範圍之外，無法調查而了事。