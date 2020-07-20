經濟

國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布

【明報專訊】近期備受熱捧的半新股、電子煙概念股思摩爾（6969），掛牌一周股價累計升1.5倍，惟出現一則插曲。國泰君安證券上周發表研究報告唱好思摩爾，給出的58元目標價較同日收市價高一倍；不過，由於國泰君安（香港）同時是思摩爾包銷商之一，似乎違反禁止在上市40日內的「安靜期」發表相關報告守則，市傳該行兩日後即「彈弓手」，指示員工不要再向客戶轉發。雖然有指兩者分屬內地及香港註冊公司，但有中資投行高層依然認為做法不妥，認為應更嚴肅看待守則。

明報記者 馬迪帆

國泰君安證券是在上周二（14日）發表報告，翌日思摩爾單日飈升20%，收報35元，創下上市以來新高（見圖）。本報分別向國泰君安（香港）及證監會查詢發布報告做法是否合規，該行於截稿前未有回覆。消息人士則稱，國泰君安（香港）及內地國泰君安證券為分開營運的兩間公司，前者並不清楚報告事宜，現時內部仍在溝通中。至於證監會則回覆本報，稱不評論個別個案。

涉中港國泰君安 稱分開營運

根據證監會發布的持牌人《操守準則》第16.5（g）項，上市公司在完成首次公開招股（IPO）後40日，新股保薦人及包銷商等須遵守「安靜期」規則，不可發出涵蓋該股的任何投資研究。

不過，現時多家中資行透過註冊不同公司，名義上分開進行包銷及研究業務。以今次個案為例，其投行分部屬於國泰君安在香港註冊公司，而發表報告則為內地註冊的公司。有接近監管機構人士認為，難以斷言其是否違反「安靜期」要求，但強調港方持牌人，有責任「維護客戶最佳利益」。

值得留意的是，儘管有說法指未必違規，但隨着市場產生疑問，消息指國泰君安於上周四（16日）指示員工不要向客戶轉發該份研究報告，並指如已轉發需要通報，但未提及原因。

有中資投行人士認為，若為同一集團下公司，即使賣方為香港公司、買方為內地公司，新股上市後立刻發出報告的做法依然不妥。該人士續指，其所在的投行對此有嚴格規定，行內也普遍對此嚴肅對待。

業界：投資者可投訴 惟證監難調查

有從事證券報告分析的人士則認為，若集團在中港分開進行業務，便要關注信息披露、取得資料方面是否合規。他表示，分析員應是通過正當途徑取得資料，例如招股書等。若資料披露不當，港方「RO」（Responsible Officer，負責人員）亦要負責。

該名分析人士表示，在內地投行任職的內地分析員若要分析香港證券，也需要成為證監會持牌人，遵守操守準則。因此若投資者認為其行為不當，理應可以向證監會投訴。但他表示，多數情况下證監會認為事件在權力範圍之外，無法調查而了事。

相關字詞﹕操守準則 安靜期 證監會 研究報告 國泰君安 思摩爾國際 國泰君安國際

上 / 下一篇新聞

報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
證監：國安法下券商報告可續發表意見
證監：國安法下券商報告可續發表意見
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
富達簡立恒 上期測中港股調整
富達簡立恒 上期測中港股調整
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
Chatbot生成器助企業自製專用客服
Chatbot生成器助企業自製專用客服
研發粵語Voicebot搶先機
研發粵語Voicebot搶先機
張兆聰：投機買入影視股
張兆聰：投機買入影視股
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
張兆聰：手機設備股可分段吸納
張兆聰：手機設備股可分段吸納
蔡金強：港樓．講樓
蔡金強：港樓．講樓
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
劉宇亮：人幣走強 利好港股
劉宇亮：人幣走強 利好港股
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振球：中國好 香港也會好
陸振球：中國好 香港也會好
林少陽：中國市場利率走低利股市
林少陽：中國市場利率走低利股市
技術取勝：港交所20天線有支持
技術取勝：港交所20天線有支持
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
李順威：增長股表現仍優於價值股
李順威：增長股表現仍優於價值股
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
周顯：跌得雖急 熊巿未現
周顯：跌得雖急 熊巿未現
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
王弼：增持黃金與公用股
王弼：增持黃金與公用股
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
湯文亮：字乃文章衣冠
湯文亮：字乃文章衣冠
陳永傑：港樓強過港股
陳永傑：港樓強過港股
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
布少明：內地買家續購港豪宅
布少明：內地買家續購港豪宅
李志成：樓市「抗疫」三大因素
李志成：樓市「抗疫」三大因素
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
半山捌號迷你戶 西半山罕見
半山捌號迷你戶 西半山罕見
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
疫市買新經濟ETF增值財富
疫市買新經濟ETF增值財富