內地需警惕資本流動風險

外資早部署 內資幫忙抬轎子

觀察中國A股此前快速上漲的行情，無論是從成交額還是增量來看，外資對於A股的佈局時間早於此輪上漲，而這次上漲很大程度是內資所驅動。對於外部投資者而言，在A股暴漲的過程中，內資可能在很大程度上起到了一個抬轎子的角色。

正如國家外匯管理局的一名高級官員在非公開場合所言，中國股市規模達8萬多億元（人民幣．下同），其中外資佔比非常低，相對於如此巨大的市場規模，不至於說外資推動了A股的漲勢，可能只是有一個帶動的效應。

數據顯示，中國股票市場的規模在全世界處於第二位，外資持有的比例目前看在2%至4%的水平，這個水平明顯低於國際上發達國家。

A股估值已高於5年平均

放眼全球來看，中國央行貨幣政策仍較審慎，所有發達國家的中央銀行都在開閘放水。美國是零利率加上無上限的量化寬鬆，歐洲、日本是負利率，所以全球流動性高企，推動資金流向更高收益的資產。由此，今年中國的股票和債券都可能成為外資的目標對象，造成外資不斷的流入。但外資並非只進不出。在7月14日至16日，上證指數遭遇「三連跌」，三個交易日的北向資金分別凈流出173.84億元、27.05億和60億元，其中173.84億元更是刷新了歷史單日資金凈流出新高。

事實上，外資向來最關注的投資要素之一就是估值，即性價比，而隨着A股高漲後估值升高，性價比進而變低，外資往往會選擇獲利撤離。

高盛近期就表示，與歷史平均估值水平（5年平均估值12.1倍）相比，目前A股的估值（13.4倍）偏高。該機構認為，高估值需要上市公司盈利正常化來消化。當時儘管高盛也提升了A股目標價，並表示在亞太市場（除日本外）超配中國，但其預測相對偏保守。

這意味着，必須警惕當估值過高時，外資有可能隨時流出的風險，對此要保持高度關注，應對國際資本流動的衝擊，尤其是關於「熱錢」進出是老課題，也是新挑戰。對此，需要考慮引導國際資本有序流入以維護國家金融安全，促進國內資本市場的市場化、法制化、國際化發展，同時對於外國投資者，中國也要展示出保持對外開放的連續性和穩定性。作為投資者應保持理性，摒棄過去賺快錢、賺容易錢的想法，更多注重賺長錢、賺聰明錢，通過在改革開放過程中釋放的制度紅利，尋找結構性機會，做中長期投資和佈局，避免追漲殺跌和炒概念。

[馮其十 神州新形勢]