元朗錦田爆發代理毆鬥

山水盈傳5至7%佣金招徠

據悉，上述新盤近日開放全新現樓示範單位，以樓價5%至7%佣金作招徠，吸引代理積極推售。對於打鬥事件，地產代理監管局回覆本報指出，該局非常關注有關事件，會向警方了解跟進。該局表示，地產代理從業員必須自律，其公司亦必須為其員工的不當行為負責，監管局會處分被證實違規的代理。

另利嘉閣地產總裁廖偉強亦向本報證實，代理毆鬥事件涉及公司員工，有關員工已報警及到醫院驗傷，暫未知涉及員工數目。他表示，集團一向有指引，不容許員工在外打鬥，經公司調查後，若員工有參與打鬥，因而影響公司聲譽，公司將解僱有關員工。香港置業則指，有前線代理於元朗工作期間疑遭同業毆打，已送院檢查及醫治，強烈譴責違法行為，保留追究權利，並會為受傷同事提供協助。