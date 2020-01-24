御海灣首日收500票 超額逾4.6倍

張卓秀敏：入場需填健康申報表

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，因應疫情及確保參觀人士的安全，御海灣1期參觀示範單位時有多項人流管制等措施，包括每名到示範單位參觀的人士，均要填寫健康申報表，而每組排隊人士最多為4人，並須保持最少1.5米距離，進入展覽廳前必須佩戴口罩及量度體溫，多處配置自助消毒站供客人使用搓手液。

昨日參觀示範單位的陳先生表示，發展商的防疫措施充足，將人群分隔，並分批入場參觀示範單位。他現居於屯門一帶，有意購入御海灣1期2房戶自用，預計700萬至800萬元，他表示：「一直有留意御海灣這個新盤，推售呎價達1.7萬元，較個人預期呎價1.5萬至1.6萬元高，但仍屬可接受水平。」

山水盈加推34伙 折實呎價12379元

另已獲批入伙紙的路勁基建（1098）元朗錦田山水盈，昨日加推價單5號，涉及34伙，全屬3房連套房及工作間戶，實用面積732至940方呎，折實售價由899.8萬至1113.7萬元，折實實呎11130至14081元，折實平均實呎12379元。發展商表示，項目累售166伙，佔全盤331伙的50%，套現逾19億元。

昨日一手市場錄得近20宗成交，其中長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY錄得最少3宗成交，其中一宗為3座中層H室，實用759方呎，成交價1211萬元，實呎15,955元。長實地產投資董事郭子威表示，滿意項目整體銷情，鑑於部分單位數目不多，餘貨不多的單位戶型計劃加價5%。

二手方面，「龍牀盤」屯門菁雋最新錄得第2宗二手買賣，祥益地產營業董事胡志偉指，有關單位為低層33室，實用135方呎，原業主早前以235萬元放售，至昨日議價後以230萬元售出，實呎17,037元。原業主去年7月以192.9萬元購入，因持貨不足一年，須繳付樓價10%的額外印花稅，即23萬元，據悉由新買家支付，即原業主持貨不足一年，帳面獲利約37.1萬元或19%。