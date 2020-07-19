美反科學反疫苗文化盛

憂疫苗加入晶片全民監控

各種沒有科學根據的陰謀論在美國的社交媒體不脛而走。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）稱，疫苗當中，有效率最高為麻疹疫苗，有效率達97％至98％，就算日後的新冠疫苗有效率只有70%至75%也可接受，不過由於很多美國人不願注射疫苗，意味美國不大可能實現「群體免疫（herd immunity）」。一般來說，群體須有七成以上人口免疫，才能起群體免疫之效。

福奇指出，美國存在反科學、反權威、反疫苗的文化，而這些反疫苗人士「比例驚人」，認為政府教育民眾接受疫苗的工作艱巨。西方社會過去對疫苗的懷疑，部分出於宗教緣故，認為疫苗不潔，又或認為疫苗侵犯了民眾自由選擇的權利。

近年反疫苗運動的核心人物，是英國醫生維克菲爾德（Andrew Wakefield）。他在1998年發表論文，聲稱MMR疫苗（給幼童注射的麻疹、腮腺炎和德國麻疹的三合一疫苗）會引發自閉症。他的論文成了反疫苗運動的重要理據。學界後來發現相關研究結果屬虛假捏造，即使事件已對外澄清，接種疫苗的兒童人數也有所減少。跟接種疫苗一樣，很多人並非以科學的態度，考慮應否佩戴口罩。很多美國人視強制戴口罩的行為「不美國」（un-American），是政府權力過度擴張、侵犯人權。回顧1918年西班牙流感高峰期，美國政治領袖也試圖讓民眾戴口罩上班，當時同樣有很多人拒絕。時至2004年，由於流感疫苗不足，美國衛生官員擔心疫情大爆發而鼓勵使用口罩，但也未受到公眾重視。

多處戴口罩爭執釀人命

美國近日戴口罩的爭議，更成為民眾口角、爭執的導火索，甚至鬧出命案。5月時，密歇根州弗林特市（Flint）一名商店保安把一名拒戴口罩的顧客逐出店外，此人其後伙同家人尋仇，將該名保安槍殺。上周，密歇根州首府蘭辛（Lansing）一名男子因未戴口罩進入便利店，與在場一名要求他戴上口罩的77歲老伯爭執，拒戴口罩的男子拔刀刺向老伯。施襲者最後被警察開槍擊斃。

[企業地球村]