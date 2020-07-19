聯儲行長：全民口罩助美經濟復蘇 部分民眾憂損害自由拒佩戴

資料來源：彭博社、《華爾街日報》、NBC News

今年有投票權的達拉斯聯儲銀行長卡普蘭（Robert Kaplan）表示，雖然貨幣和財政政策可發揮關鍵作用，但現在的主要經濟政策是讓大家戴上口罩，若所有美國人都佩戴口罩，美國的經濟增長將會加快。他預計，美國經濟將於下半年恢復增長，但全年將萎縮4.5%至5%。高盛則估計，若全美強制民眾配戴口罩，可避免因經濟再停頓而令GDP萎縮5%，使美國經濟可減少損失1萬億美元，相當於為每名美國人節省3000美元。

高盛的報告指出，在疫情持續擴散的亞利桑那州，只有40%民眾在公共場合戴口罩。相比下，疫情較平穩的麻省，戴口罩的民眾比例接近八成。部分分析師指出，若能有效控制疫情傳播，將有助於學校重開，讓家長毋須留在家中照顧子女，從而恢復工作，為經濟貢獻增長。

曾表示不會佩戴口罩的美國總統特朗普，本月首次在公共場所戴上口罩，並改口稱：「完全支持戴口罩。」不過特朗普同時強調，毋須在全美強制戴口罩，因為美國很多地方的人也保持很遠的距離。

政府缺乏統一標準 商戶自定規則

在疫情嚴重的得州，共和黨州長艾博特 （Greg Abbott）本月初轉軚，在得州實施「口罩强制令」，聲言佩戴口罩可防止「經濟活動再停頓」。目前馬里蘭州、麻省、西弗吉利亞州、紐約州、俄勒岡州及路易斯安那州等地也要求民眾在公共場所佩戴口罩。不過喬治亞州卻禁止州內的地方政府實施強制戴口罩的規定。

由於全美對佩戴口罩缺乏一致的標準，加上衛生專家一再為口罩發出矛盾的信息，例如世界衛生組織（WHO）直至上月仍表示，「沒有直接證據」證明，健康人群使用口罩的有效性，美國商界只好各自制定自己的口罩政策。連鎖特賣場好市多（Costco）自5月起就在美國要求顧客戴口罩進店，之後星巴克（Starbucks）和電子產品零售商百思買（Best Buy）也提出這個要求。連鎖超市沃爾瑪（Walmart）及Kroger等，上周也宣布要求顧客戴口罩的措施，以保護員工及顧客健康。

消費者拒戴口罩：將不再光顧

沃爾瑪將在周一（20日）起，規定全美顧客必須戴口罩進店。Kroger則在周三（22日）起在全美推出相同政策，Target的強制口罩措施則會於8月1日推出。沃爾瑪表示，將派員工在門市入口提醒顧客佩戴口罩，並提供免費口罩給沒有口罩的顧客。不過美國很多商店近期也因為要求顧客佩戴口罩而與顧客發生衝突。部分美國消費者向《華爾街日報》稱，不贊成強制佩戴口罩的措施，當沃爾瑪強制顧客戴口罩，將不會再光顧。

民主黨人戴口罩比例遠高共和黨

不同政治取態的美國人，對應否佩戴口罩觀點不一。美國新聞網站Axios上月底的民意調查顯示，經常戴口罩出門的共和黨人有45%，而民主黨人則有接近八成。獨立人士經常佩戴口罩的比例則接近六成。美國國家廣播公司（NBC）新聞網站的評論文章指出，當信息矛盾、全國各地防疫法規不一，很多美國人會認為戴口罩與否是政治議題，而非公共衛生議題。

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