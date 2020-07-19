疑當局權錢交易 明天系聲明被刪

稱集團全力配合調查

聲明指出，2017年初肖建華「被返回大陸」後，集團始終全力配合相關部門調查，積極處置各類機構和資產，保持各機構經營穩定。該行在3年半內，處置資產和海外回款數千億元人民幣，自籌資金近3000億元人民幣，足以兌付天安財險的理財險本息。截至目前，沒有出現涉及公眾的違約事件，也沒有機構出現流動性風險。

聲明亦指出，監管部門指公司已觸發接管條件，不過近年監管部門派駐「調研組」貼身監管，早已剝奪經營自主權，不允許正常開展業務，試圖逼機構觸發接管條件。不過該行各機構依然正常發展，但被宣布全面接管，質疑用意何在。另外聲明亦指多間機構已有重組和轉讓方案，被監管機構阻止或未有回覆。

批監管部門剝奪經營自主權

銀保監昨日接管天安財險、天安人壽、新華信託等6家機構，中證監則管國盛證券等3家券商，為期一年。以上公司均被指與肖建華有關，包括透過明天控股子公司，或有關係人士的子公司層疊持股。

內媒引述權威人士指出，明天系透過空殼公司非法控制大量金融牌照，大股東佔用金融機構資金無法歸還，最終出現償付危機。去年人行和銀保監已接管明天系持有的銀行股份，將股份轉讓予地方國資委，轉讓工作已基本處置完成。