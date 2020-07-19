道指一周升2.3％ 亞馬遜中止10周連升

Tesla微軟Zoom一周齊跌

上周多家估值較高的科技企業亦下跌，Zoom全周跌10.63%，微軟跌5.05%，Tesla跌2.84%。包括微軟、Tesla、Intel等企業將於本周及下周公布第二季業績，以及盈利指引。

U.S. Bank Wealth Management國家投資策略師Tom Hainlin表示，市場注視2021年和2022年的經濟前景，尤其是在目前難以了解經濟前景的情况。

美失業補助計劃7月底屆滿

美國新冠肺炎新確診數字在上周四再錄得單日新高，不過標普500指數上周五收市續升0.29%，報3224點，與2月的紀錄新高低不到5%。納指上升0.28%，道指下跌0.23%，報26,672點。標普500分類指數中，公用股上升2.28%，房地產上升1.4%，不過市場擔心疫情減少燃料需求，能源股下跌1.52%。失業補助的計劃將在7月底屆滿，國會周一將就新一輪援助計劃進行辯論，市場關注新一輪計劃規模和內容。

恒指夜期收報25,159點，上升0.04%，高水70點。ADR港股比例指數報25,123點，上升0.13%。中國人壽（2628）折合報18.21港元，比上周五港股收報高收1.03%，騰訊（0700）折合報523.85港元，比港股高收0.55%，匯控（0005）折合報36.61元，比港股低收0.91%。