憧憬歐盟峰會振經濟 歐元連升4周 美匯近1月低位 金價重見9年高

歐盟峰會周五首日召開近8小時，雖然會議未有成果，不過歐元上周五仍上升0.38%，挑戰2019年初的1.15水平。不過方案需要成員國一致同意，歐盟輪任主席國，德國總理默克爾坦言內部分歧巨大，無法預期能否達成協議。法國、意大利、西班牙等受疫情影響較嚴重的南部國家希望歐盟提供5000億歐元經濟援助和2500億歐元的貸款，而荷蘭、奧地利、瑞典等北部國家則反對提供無條件援助，希望附帶進行改革的條件。另外，匈牙利則威脅方案不得與成員國的法治人權有關，否則全盤否決方案。

歐元佔美匯指數比例約六成，歐元走強亦推低美匯指數曾經跌穿96點。光大新鴻基外匯策略師任曉平表示，近年美元強勢是因為美國在加息周期，經濟保持增長，不過受疫情影響後，息差和經濟增長優勢已經不再存在。他認為除非疫症死亡率上升或疫苗未能給予市場信心，帶動避險情緒上升，否則即使未能炒作歐洲復蘇，美元亦會趨向下跌，預期美匯指數暫在95點至98點波動。

獨立外匯商品分析師盧楚仁稱，歐元上升多由於美元下跌帶動，3月中美國股債雙殺，市場匆忙沽貨令美元流動性抽緊，不過聯儲局無限量寬後，美元流動性重新寬鬆，美股近月上升再進一步拖低美元，直至美國經濟復蘇的程度，聯儲局可以開始退市減少買債，甚至重新上調利率前，美元都會處於弱勢。

帶動金價上升 月初曾創9年新高

美元下跌帶動黃金上升，上周五收報每盎司1810美元。黃金月初曾挑戰1818美元，約為9年以來新高，盧楚仁指出是次黃金上升與避險無關，美元繼續下跌，黃金可升至1850美元阻力區，一旦整固後再突破，則可挑戰2011年的歷史高位1920美元。除黃金外，銅等基本金屬亦可炒作經濟復蘇主題。

美匯上周下跌，不過港元未有觸及強方兌換保證，上周五收報7.7539。盧楚仁表示，香港銀行體系總結餘已升至1800億元水平，港美息差大為收窄，大型新股上市潮亦暫時完結，減少資金流入港元。除非有「班霸」級的新股上市，否則港匯再觸及7.75機會不大。

明報記者