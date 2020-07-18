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2020年7月18日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
國泰料半年蝕99億 客運按月升4成 冀8月回復一成航班 分析指達標有難度
機場上月客量瀉99%
渣打料港次季GDP跌10.5%
陳茂波函證監：國安法下金融一切如常
6月個人破產申請886宗 按月減57％
一太通過購營多麵業務
明天系9金融機構遭接管 涉隱瞞控制人損公眾利益
紙巾大賣 維達上半年多賺108%
中國5月增持美債 3個月首見
金管局劉中健辭職 陳家齊接助理總裁職
高銀7.5%股權押予爪哇主席
朗廷「二供一」集資10億 折讓13.6%
又一城母企：關注國安法取消特殊地位影響
居家措施結束 Netflix大劈新客目標 第3季料只有250萬 股價早段跌逾7%
踏入7月新財年 微軟本周擬裁千人
聯儲局貸款計劃 擴至非牟利組織
信置中電St. George's Mansions批預售 料短期推盤 2房764呎起 主打3至4房戶
友邦保險CFO斥2150萬購萃峰蝕讓貨
美柏苑兩房未補價527萬 5年升逾倍
CCL連升兩周重上180點
西貢蠔涌住宅地招標 市值逾4億
盛滙基金1668萬購大圍舖
深圳樓巿加辣 勢谷起中山珠海
周末睇樓好去處
御海灣一期 擁鐵路概念
鄰近未來屯門南延線 來往港九各區更方便
隨樓附送無線上網配備
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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國泰料半年蝕99億 客運按月升4成 冀8月回復一成航班 分析指達標有難度
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