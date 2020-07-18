深圳樓巿加辣 勢谷起中山珠海

說到中國內地，大家可有留意大灣區樓巿？近月大灣區的深圳樓巿相當熾熱，按中原地產提供的大灣區中的深圳樓價指數早已破頂，終引來政府出手干預，深圳市住房和建設局等部門日前便聯合發布《關於進一步促進深圳市房地產市場平穩健康發展的通知》，推出8項措施調控樓市，其一重磅「辣招」為調整限購年限，要求落戶滿3年並連續繳納36個月個人所得稅或社會保險，才能買樓。

按《通知》規定，除落戶深圳滿3年並連續繳稅3年等才能買樓外，非深圳居民家庭或人士續按此前規定，需在深圳連繳5年及以上個稅或社保才能買樓。

過往，只要落戶深圳即可買樓，而深圳人才引進政策近年不斷放寬，造成落戶門檻低，亦令落戶炒樓盛行。

另在信貸方面，對在深圳無按揭的首置家庭，續採七成按揭，首期最低三成政策；對無房但有按揭紀錄，普通住房首期不低於五成，非普通住房首期不低於六成；對已擁一套住房的，購第二套普通住房首期則要七成，非普通住房不低於八成。

中山和珠海樓市 吸引資金流入

有做開大灣區物業代理的朋友向筆者表示，上述消息出台後，即見有原來打算在深圳買樓的香港準買家，改變主意打算改為在中山和珠海買樓，如中山和珠海未有跟隨深圳新辣招，反而會吸引資金流入，成交或會因而被刺激做好。事實上，深圳一年前樓價開始發力跑贏中山和珠海（見圖1），今回深圳的新辣招，或會將三個城巿的樓價差距收窄。

筆者早前在本欄引述一個在美國的調查，顯示愈有錢的人愈滿意自己的生活，原來這不單是在美國才有此現象，根據《經濟學人》的調查，愈有錢的國家（以人均GDP計），愈高比例的國民覺得生活愜意（見圖2），還有愈有錢的國家，會有更高國民比例認為可以擁有較好而能負擔的住屋（見圖3）。

港年輕人愈來愈難儲到首期

回看香港，筆者認為10多年前香港政府推出各種樓巿辣招，樓價壓不下來，年輕人反而愈來愈難儲到首期，不是靠「父幹」，便是去買能提供額外首期的高價新盤，以致近年二手成交佔整體成交比例不斷下跌，直到去年底特首林鄭月娥放寬了能做較高按揭成數的樓按門檻，二手成交比例才出現急彈（見圖4），年輕人不用再以高價搶買能提供高成數按揭的高價新盤。

筆者最近應邀出席一個午餐聚會，聽香港經貿商會會長李秀恒演講，原來李秀恒不單是傑出工業家，也是攝影高手，當日是趁機推出他和《國家地理》雜誌合作的攝影集《天空交響曲》，演講期間他指對攝影集中的一幅雀鳥築巢照片特別有感覺，認為可令人聯想到近年香港的不平安，多少和香港年輕人難上車而未能築到「愛巢」有關。

這亦令筆者想起李秀恒上月中售出鰂魚涌太古城綠楊閣高層B室，該單位實用面積1015方呎（建築面積1132方呎），屬3房1套間隔，於上月以2380萬元易手，實呎23,448元。資料顯示，單位原業主為李秀恒（LI SAU HUNG EDDY），於2015年12月以1786.61萬元購入，持貨至今4年半，帳面賺593.39萬元，物業升值約33%。

大家認為，過去4年多，香港年輕人的工資有否上升了約三分之一？如沒有，即是香港的年輕人買樓比4年前更困難，如今又遇上疫情，不少人要面對凍薪甚至減薪，更有面臨裁員危機，除非有「父幹」，要靠自身能力「築巢」的機會更低。

商廈負吸納量 反映港經濟可能出問題

除了住宅樓巿，其實大家也應多留意香港商廈巿場的表現，因當商業機構紛紛收縮經營而少了租用寫字樓，便反映香港的經濟可能出問題。仲量聯行發表報告指出，鑑於新冠病毒疫情持續帶來的不明朗因素，不少企業已延遲租用寫字樓的計劃，今年上半年整體甲級寫字樓新承租樓面面積按年下跌53%，整體甲級寫字樓市場期內綠得142萬平方呎負吸納量，為有紀錄以來整體市場最高的負吸納量。

[陸振球 樓市解碼]